2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум’я» за обсягом

Це приблизно 25 середніх романів.

Даніель Вавра, співзасновник і креативний директор Warhorse Studios, повідомив у соціальній мережі X, що сценарій їхньої нової гри налічує 2,2 мільйона слів. Для порівняння, розробники Baldur’s Gate 3 зі студії Larian Studios зазначали у Steam, що їхня гра містила «приблизно 2 мільйони слів» на момент випуску. Цей показник наразі тримає світовий рекорд серед відеоігор за найдовшим сценарієм.

Yesterday, we were counting with our lead designer Prokop Jirsa, how much we actually wrote for KCD2. So guess how big the script is?

2 200 000 WORDS!

Or 11,000 typical screenwriting pages.

That’s a 100 scripts for a typical two-hour movie.

Or about 25 average novels. pic.twitter.com/nYIBfALSA7

— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) August 29, 2024