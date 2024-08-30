Новини Ігри 30.08.2024 о 10:39 comment views icon

2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум’я» за обсягом

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Ігор Панченко

Автор новин

2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум’я» за обсягом

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Це приблизно 25 середніх романів.

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Даніель Вавра, співзасновник і креативний директор Warhorse Studios, повідомив у соціальній мережі X, що сценарій їхньої нової гри налічує 2,2 мільйона слів. Для порівняння, розробники Baldur’s Gate 3 зі студії Larian Studios зазначали у Steam, що їхня гра містила «приблизно 2 мільйони слів» на момент випуску. Цей показник наразі тримає світовий рекорд серед відеоігор за найдовшим сценарієм.

«Вчора ми з нашим провідним дизайнером Прокопом Їрсою підрахували, скільки ми насправді написали для KCD2», — розповів Вавра. «Загальний обсяг сценарію становить 2 200 000 слів! Це еквівалентно 11 000 стандартних сторінок сценарію, або 100 сценаріям типового двогодинного фільму, або приблизно 25 середнім романам».

Щоб краще уявити масштаб, сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує загальний обсяг усіх книг серії «Пісня льоду й полум’я» Джорджа Мартіна. Ця популярна сага, від «Гри престолів» до «Танцю з драконами», разом містить 1 736 054 слова.

2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум'я» за обсягом
Сценарій першої частини Kingdom Come: Deliverance — приблизно 1 млн слів

Такий масштабний проєкт вплинув на терміни розробки. Нещодавно студія Warhorse оголосила про перенесення дати випуску Kingdom Come: Deliverance 2 з 2024 на 11 лютого 2025 року.

Перша частина Kingdom Come: Deliverance побачила світ у лютому 2018 року на ПК, PS4 і Xbox One. Гра від першої особи занурює у детально відтворену Чехію початку XV століття, де гравці слідкують за пригодами Генрі, сина коваля, який шукає своє місце у середньовічному суспільстві.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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