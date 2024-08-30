2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум’я» за обсягом

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Це приблизно 25 середніх романів.

Даніель Вавра, співзасновник і креативний директор Warhorse Studios, повідомив у соціальній мережі X, що сценарій їхньої нової гри налічує 2,2 мільйона слів. Для порівняння, розробники Baldur’s Gate 3 зі студії Larian Studios зазначали у Steam, що їхня гра містила «приблизно 2 мільйони слів» на момент випуску. Цей показник наразі тримає світовий рекорд серед відеоігор за найдовшим сценарієм.

«Вчора ми з нашим провідним дизайнером Прокопом Їрсою підрахували, скільки ми насправді написали для KCD2», — розповів Вавра. «Загальний обсяг сценарію становить 2 200 000 слів! Це еквівалентно 11 000 стандартних сторінок сценарію, або 100 сценаріям типового двогодинного фільму, або приблизно 25 середнім романам».

Yesterday, we were counting with our lead designer Prokop Jirsa, how much we actually wrote for KCD2. So guess how big the script is? 2 200 000 WORDS!

Or 11,000 typical screenwriting pages.

That’s a 100 scripts for a typical two-hour movie.

Or about 25 average novels. pic.twitter.com/nYIBfALSA7 — Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) August 29, 2024

Щоб краще уявити масштаб, сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує загальний обсяг усіх книг серії «Пісня льоду й полум’я» Джорджа Мартіна. Ця популярна сага, від «Гри престолів» до «Танцю з драконами», разом містить 1 736 054 слова.

Такий масштабний проєкт вплинув на терміни розробки. Нещодавно студія Warhorse оголосила про перенесення дати випуску Kingdom Come: Deliverance 2 з 2024 на 11 лютого 2025 року.

Перша частина Kingdom Come: Deliverance побачила світ у лютому 2018 року на ПК, PS4 і Xbox One. Гра від першої особи занурює у детально відтворену Чехію початку XV століття, де гравці слідкують за пригодами Генрі, сина коваля, який шукає своє місце у середньовічному суспільстві.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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