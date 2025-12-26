2025 рік став провальним для нових токенів: майже 85% проєктів були збитковими

За даними Memento Research, 2025 рік виявився невдалим для більшості нових монет. Із 118 проєктів, що пройшли TGE, 100 токенів торгуються нижче стартової ціни. Лише 15% запусків змогли втриматися в плюсі.

TGE (Token Generation Event) — це первинний запуск токена на ринок, момент, коли актив уперше стає доступним для інвесторів і формується його початкова оцінка. Саме цю стартову ціну та пов’язану з нею повністю розбавлену оцінку (FDV) дослідники взяли за базу для порівняння з поточними показниками.

Загальна картина виглядає різко негативною. Медіанна просадка після запуску становить –71% за FDV і –67% за ринковою капіталізацією. У плюсі після виходу на ринок залишилися близько 15% проєктів, що свідчить про зміну поведінки інвесторів: модель купівлі “всіх підряд” на старті більше не працює.

Найгірші результати показали токени з агресивно завищеними стартовими оцінками. Серед найбільших аутсайдерів — Syndicate, Animecoin, Berachain і Bio Protocol, які втратили понад 90% від початкового FDV. Подібну динаміку продемонстрували також Xterio, Lit Protocol, Yala, Nilion та Venice Token. У більшості з них поточна капіталізація скоротилася до частки від стартових значень, попри наявність продукту або гучний маркетинг на етапі запуску.

На цьому тлі контрастно виглядають поодинокі успішні кейси. Найкращу динаміку показав Aster, який зріс більш ніж у сім разів від стартової оцінки. У значному плюсі також Humanity, Mind Network, ChainOpera AI, Bedrock і Zora. Саме ці проєкти сформували вузьку групу винятків, на яких і тримається позитивна частина статистики року.

Дослідження показує, що ключовим фактором стає не сам факт TGE, а баланс між оцінкою, токеномікою та реальним попитом після лістингу. У 2025 році крипторинок чітко продемонстрував готовність карати переоцінені запуски та підтримувати лише обмежену кількість проєктів із зрозумілою економікою.

Одночасно з провалом більшості токенів у 2025 році значно кращу динаміку показали традиційні активи. Срібло подорожчало на 130%, золото — на 65%, мідь — на 35%, тоді як фондові індекси Nasdaq, S&P 500 та Russell 2000 зросли на 20%, 16% і 13% відповідно. Водночас біткоїн завершив рік зі зниженням на 6%, Ethereum — на 12%, а сукупний ринок альткоїнів втратив близько 42%. Сукупно ці показники свідчать про перетікання капіталу з високоризикових токенів у зрозуміліші та ліквідніші інструменти, а також про втрату довіри інвесторів до масових TGE як інвестиційної стратегії.

Джерело: Memento Research