Новини Крипто 26.12.2025

2025 рік став провальним для нових токенів: майже 85% проєктів були збитковими

Photo: BlockWorks.co

За даними Memento Research, 2025 рік виявився невдалим для більшості нових монет. Із 118 проєктів, що пройшли TGE, 100 токенів торгуються нижче стартової ціни. Лише 15% запусків змогли втриматися в плюсі.

TGE (Token Generation Event) — це первинний запуск токена на ринок, момент, коли актив уперше стає доступним для інвесторів і формується його початкова оцінка. Саме цю стартову ціну та пов’язану з нею повністю розбавлену оцінку (FDV) дослідники взяли за базу для порівняння з поточними показниками.

Дані: Х

Загальна картина виглядає різко негативною. Медіанна просадка після запуску становить –71% за FDV і –67% за ринковою капіталізацією. У плюсі після виходу на ринок залишилися близько 15% проєктів, що свідчить про зміну поведінки інвесторів: модель купівлі “всіх підряд” на старті більше не працює.

Дані: Х

Найгірші результати показали токени з агресивно завищеними стартовими оцінками. Серед найбільших аутсайдерів — Syndicate, Animecoin, Berachain і Bio Protocol, які втратили понад 90% від початкового FDV. Подібну динаміку продемонстрували також Xterio, Lit Protocol, Yala, Nilion та Venice Token. У більшості з них поточна капіталізація скоротилася до частки від стартових значень, попри наявність продукту або гучний маркетинг на етапі запуску.

Дані: Х / Memento Research

На цьому тлі контрастно виглядають поодинокі успішні кейси. Найкращу динаміку показав Aster, який зріс більш ніж у сім разів від стартової оцінки. У значному плюсі також Humanity, Mind Network, ChainOpera AI, Bedrock і Zora. Саме ці проєкти сформували вузьку групу винятків, на яких і тримається позитивна частина статистики року.

Дані: Х / Memento Research

Дослідження показує, що ключовим фактором стає не сам факт TGE, а баланс між оцінкою, токеномікою та реальним попитом після лістингу. У 2025 році крипторинок чітко продемонстрував готовність карати переоцінені запуски та підтримувати лише обмежену кількість проєктів із зрозумілою економікою.

Дані: Blockchain News / Coin Edition

Одночасно з провалом більшості токенів у 2025 році значно кращу динаміку показали традиційні активи. Срібло подорожчало на 130%, золото — на 65%, мідь — на 35%, тоді як фондові індекси Nasdaq, S&P 500 та Russell 2000 зросли на 20%, 16% і 13% відповідно. Водночас біткоїн завершив рік зі зниженням на 6%, Ethereum — на 12%, а сукупний ринок альткоїнів втратив близько 42%. Сукупно ці показники свідчать про перетікання капіталу з високоризикових токенів у зрозуміліші та ліквідніші інструменти, а також про втрату довіри інвесторів до масових TGE як інвестиційної стратегії.

Джерело: Memento Research



