Тисячі покупців токенів YZY Каньє Веста залишилися з мільйонними збитками

Ніхто й не сумнівався, що це буде скам. Минулого тижня репер Каньє Вест запустив мемкоїн на Solana під назвою YZY. Монета швидко злетіла і швидко впала того ж дня. Одразу з’явилась інформація про інсайдерську торгівлю та снайперів в поєднанні з тонкою ліквідністю та швидкими спекуляціями. Таким чином, з 70201 трейдерів YZY з прибутком залишились лише 18333.

Загалом 51826 адрес втратили від $1 до $1 тис., ще 5269 програли від $1 тис. до $10 тис., а 1025 гаманців втратили від $10 тис. до $100 тис. На вершині за збитками 108 гаманців, які втратили понад $1 тис. кожен. Ще три гаманці програли $1 млн і більше.

З іншого боку, 11 адрес зафіксували прибуток у понад $1 млн. Це лише 0,015% від загальної кількості гаманців. Ще 99 гаманців згенерували понад $100 тис., тоді як 2541 гаманець заробив від $ 1 тис.

Тобто, трейдери залишились в мінусах приблизно на $8,2 млн.

Нерівномірний розподіл відображає те, про що казали ще на старті. Наприклад, 70% пропозиції монет YZY були призначені для Yeezy Investments LLC, заблоковані під системою вестингу Jupiter, з лише 20% доступними публічно і ще 10% використаними для ліквідності. Сам пул складався лише з токенів YZY без пари зі стейблкоїном — дизайн, який залишає двері відкритими для раптових витягувань ліквідності. Це дуже схоже на ту схему, яку використали у схемі з токеном LIBRA. Цікаво, що Хейден Девіс, одна з ключових фігур в історії з токенами LIBRA та MELANIA, заробив на токенах YZY $12 млн на снайпінгу. Тобто, купив монети щойно вони стали публічно доступними.

Джерело: Bubblemaps