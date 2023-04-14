21-річний Джек Тейшейра, якого підозрюють у зливі секретних даних розвідки США, працював IT-фахівцем

Нині 21-річний військовослужбовець Національної гвардії США, який ймовірно поділився секретними документами військової розвідки в ігровому чаті, заарештований.

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«Простий, тихий хлопець»

Джек за прикладом багатьох членів родини пішов служити до Національної гвардії США у 2019 році, став льотчиком 1-го класу, та згодом був призначений на посаду керівника комп’ютерних та систем зв’язку в 102-му підрозділі розвідки Національної гвардії Отіс. Іншими словами, він був IT-фахівцем, і завдяки цьому міг мати доступ до різного роду інформації, в тому числі секретної.

22-річний Едді Соуза, однокласник Тейшейри, був надзвичайно здивований, що саме Джека ідентифікували як підозрюваного:

«Він хороший, не порушник, простий, тихий хлопець. Схоже, це була дурна дитяча помилка».

Недатований знімок Тейшейри, опублікований в соціальних мережах.

Ще один з друзів Тейшейри описував його в інтерв’ю The Washington Post як «патріота, відданого католика та лібертаріанця, який цікавиться зброєю та сумнівається щодо майбутнього Америки». Хлопець сказав, що познайомився з Джеком ще до 2020 року на сервері Discord, присвяченому зброї та лібертаріанській політиці.

Він також зазначив, що Тейшейра почав ділитися секретними документами на сервері приблизно в лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке він розглядав як «гнітючу» битву між «двома країнами, які повинні мати багато спільного». Поширення секретних документів мало на меті «просвітити людей».

Арешт і суд

На кадрах, які нещодавно з’явилися в мережі, озброєні офіцери ФБР ведуть Тейшейру у наручниках до авто у невеличкому містечку неподалік Бостона, де знаходиться будинок матері підозрюваного.

Співробітники правоохоронних органів ведуть Тейшейру до машини. Фото: Reuters

Під час затримання дороги у районі повністю перекрили машинами поліціянтів.

«Навколо ходили приблизно шість-вісім солдатів з гвинтівками. Це дуже тихий район», — сказав місцевий житель Дік Трісі.

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Правоохоронці біля будинку Джека Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, у четвер. ФБР стежило за ним кілька днів. Фото: The New York Times

Очікується, що підозрюваний постане перед судом у Бостоні вже сьогодні. The New York Times пише, що йому загрожує до 10 років увʼязнення за кожен злитий документ.

Як Тейшейра отримав доступ до секретних даних?

На окремій пресконференції речник міністерства оборони, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що витік інформації був «навмисним злочинним актом». Коли його запитали, як такий молодий військовий отримав доступ до секретних оборонних документів, генерал сказав, що в армії США на персонал покладають «велику відповідальність у дуже ранньому віці».

З чого все почалось та що було у документах?

Уперше про витік Міністерство оборони США заявило минулого тижня, тоді ж було розпочато розслідування спільно з Міністерством юстиції, Білим домом та іншими агенціями уряду США. Наразі встановлено, що документи поширювалися на форумі Discord, присвяченому грі Minecraft. Видання NYT пише, що Тейшейра був адміністратором одного з серверів, з якого почався витік секретних даних.

Загалом у мережі було опубліковано від 50 до 100 документів. Видання BBC News, яке ознайомилось з «понад 20» файлами витоку, стверджує, що їхній зміст включає деталі про розгортання українських і російських сил напередодні запланованого весняного наступу України. У документах «згадується про обладнання США, надане ЗСУ, а також час готовності різних українських підрозділів і очікуваний час прибуття військової техніки».

Також у документах згадується, як США стежить за союзниками.

Кріс Мігер, помічник міністра оборони США зазначив, що деякі документи «здається, були змінені», хоча їх структура схожа на ті, які «використовуються для надання щоденної інформації старшим керівникам щодо операцій, пов’язаних з Україною та Росією, а також інших оновлених даних розвідки». На питання, як витік може вплинути на військові дії в Україні, він відповів, що «українці продемонстрували свої можливості та компетентність у цій війні».

Відео затримання Джека Тейшейри