3D Viewer — все. Microsoft видаляє програму з Windows 10 та 11

3D Viewer

Microsoft продовжує скорочувати список застарілих компонентів у Windows 10 та Windows 11. Цього разу компанія офіційно підтвердила припинення підтримки 3D Viewer — програми для перегляду 3D-файлів, що з’явився ще в період активних експериментів Microsoft зі змішаною, віртуальною та доповненою реальністю.





Платформа Windows Mixed Reality давно припинила існування, але 3D Viewer досі залишалася доступною для користувачів. Тепер Microsoft вирішила закрити й цю сторінку своєї історії. В офіційному документі підтримки компанія зазначає, що програму визнали застарілою і поступово виводять з обігу. 1 липня 2026 року 3D Viewer буде повністю вилучено з Microsoft Store.

Після цієї дати встановити програму заново вже не вдасться. Водночас користувачі, у яких 3D Viewer уже встановлена, зможуть і надалі користуватися нею без обмежень. Microsoft дослівно пояснює ситуацію так:

“3D Viewer було визнано застарілою у лютому 2026 року, і її буде видалено з Microsoft Store 1 липня 2026 року. Наявні інсталяції 3D Viewer продовжать працювати, але програма більше не буде доступною для завантаження з Microsoft Store. Якщо ви видалите програму, ви зможете перевстановити її з Microsoft Store до 1 липня 2026 року. Після цієї дати 3D Viewer більше не буде доступною для завантаження. 3D Viewer попередньо встановлювалася на деяких пристроях з Windows 10, але не була попередньо встановленою на пристроях з Windows 11”.

Як альтернативу Microsoft радить Babylon.js Sandbox — вебзастосунок, який працює прямо в браузері. Користувач може перетягнути 3D-модель у вікно браузера, переглянути її, змінювати освітлення та виконувати базовий перегляд без встановлення окремого ПЗ.





Раніше Microsoft встановлювала 3D Viewer за замовчуванням у чистих інсталяціях Windows 10. У Windows 11 компанія вже прибрала її зі списку стандартних програм. Тепер 3D Viewer приєднується до інших “реліктів” минулої епохи: Paint 3D (визнана застарілою у серпні 2024 року), програма Maps (квітень 2025 року) та низка інших компонентів.

Користувачі, яким 3D Viewer усе ще потрібна, можуть завантажити її з Microsoft Store, поки програма залишається доступною.

Джерело: neowin