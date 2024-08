RIP, Paint 3D. Microsoft закриває графічний редактор з 4 листопада — через «непопулярність»

Paint 3D — це переосмислення класичного Microsoft Paint із функціями тривимірного моделювання, яке запустили у жовтні 2016 року.

Деякі користувачі, як повідомляє tomshardware, отримали сповіщення у програмі про те, що «Paint 3D не буде доступний у Microsoft Store та не отримуватиме оновлень, починаючи з 4 листопада 2024 року».

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024