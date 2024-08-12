RIP, Paint 3D. Microsoft закриває графічний редактор з 4 листопада — через «непопулярність»

Paint 3D — це переосмислення класичного Microsoft Paint із функціями тривимірного моделювання, яке запустили у жовтні 2016 року.

Деякі користувачі, як повідомляє tomshardware, отримали сповіщення у програмі про те, що «Paint 3D не буде доступний у Microsoft Store та не отримуватиме оновлень, починаючи з 4 листопада 2024 року».

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024

За іронією долі, програма, яку позиціювали як модернізовану версію класичного Paint, закривається всього через 8 років після запуску — тоді як її попередник отримує «друге життя» з генератором зображень на основі ШІ (на момент запуску Paint 3D деякі користувачі були обурені потенційною заміною, тож Microsoft залишила обидві для Windows 10 і 11).

Microsoft представила Paint 3D з акцентом на 3D-моделюванні, однак програма також пропонувала такі опції, як шари, ефекти прозорості, видалення фону, підтримку PNG тощо. Водночас користувачі частіше використовували класичний Paint через його простоту, легкість у використанні та швидкість запуску — і торік Microsoft додала усі вищеперелічені функції і до попередника.

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