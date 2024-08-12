Новини Софт 12.08.2024 о 08:57 comment views icon

RIP, Paint 3D. Microsoft закриває графічний редактор з 4 листопада — через «непопулярність»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

RIP, Paint 3D. Microsoft закриває графічний редактор з 4 листопада — через «непопулярність»

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Paint 3D — це переосмислення класичного Microsoft Paint із функціями тривимірного моделювання, яке запустили у жовтні 2016 року.

Деякі користувачі, як повідомляє tomshardware, отримали сповіщення у програмі про те, що «Paint 3D не буде доступний у Microsoft Store та не отримуватиме оновлень, починаючи з 4 листопада 2024 року».

За іронією долі, програма, яку позиціювали як модернізовану версію класичного Paint, закривається всього через 8 років після запуску — тоді як її попередник отримує «друге життя» з генератором зображень на основі ШІ (на момент запуску Paint 3D деякі користувачі були обурені потенційною заміною, тож Microsoft залишила обидві для Windows 10 і 11).

Microsoft представила Paint 3D з акцентом на 3D-моделюванні, однак програма також пропонувала такі опції, як шари, ефекти прозорості, видалення фону, підтримку PNG тощо. Водночас користувачі частіше використовували класичний Paint через його простоту, легкість у використанні та швидкість запуску — і торік Microsoft додала усі вищеперелічені функції і до попередника.

Онлайн-курс "Акторська майстерність" від Skvot.
Для тих, хто хоче прокачати свої скіли, впевнено почуватись в кадрі та знімати рекламні інтеграції з першого дубля.Практична база, портфоліо, фідбек та наставництво від професійної акторки.
Про курс

Paint в «беті» Windows 11 навчився працювати з кількома шарами, ще на крок ближче до Photoshop

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати