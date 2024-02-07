Porsche Taycan 2025 року: зарядка до 80% за 18 хвилин та кнопка «Обгін» для короткочасного підвищення потужності

Porsche оновила свій перший електромобіль Taycan. Після фейсліфтінга автомобіль не тільки перетворився зовні, але також покращив показники місткості батареї, динаміки та можливості швидкої зарядки.

Новий Porsche Taycan 2025 року пропонується у двох варіантах кузова: спортивний седан і універсал Cross Turismo. Кожна версія доступна з чотирма варіантами трансмісії, а також із заднім та повним приводом. Ціна седана варіюється від $101395 до $210995, продажі цієї версії почнуться восени цього року. Модель Cross Turismo з’явиться у продажу пізніше цієї осені, починаючи з ціни $113095 і досягаючи $213695.

Taycan 2023 випускався з двома версіями акумуляторів: 79 кВтгод та 93 кВтгод. Для моделі 2025 року Porsche тепер також пропонує батарею місткістю 105 кВтгод в рамках пакета Performance Battery Plus. Porsche стверджує, що Taycan 2025 року стане одним з найбільш швидко заряджуваних електромобілів на дорозі ─ з нуля до 80% запас енергії відновлюється всього за 18 хвилин. Новий Taycan зможе заряджатися від зарядних станцій постійного струму напругою 800 В та потужністю до 320 кВт. Новий високопродуктивний акумулятор може підтримувати вищу швидкість заряджання довше, ніж раніше.

Загалом новий Taycan буде більш ефективним, ніж попередні моделі, завдяки ряду факторів:

Нова вдосконалена трансмісія з новим двигуном задньої осі, потужність якого на 80 кВт вища, ніж у попередника

Модифікований імпульсний інвертор із оптимізованим ПЗ

Більш потужні батареї

Переглянутий температурний менеджмент

Тепловий насос нового покоління

Змінена стратегія рекуперації та повного приводу.

У Porsche кажуть, що максимальна потужність рекуперації при гальмуванні з високих швидкостей збільшилася більш ніж на 30% ─ з 290 до 400 кВт. Крім того, всі версії оновленого Taycan у стандартній комплектації оснащуватимуться спеціально розробленими аеродинамічно оптимізованими 21-дюймовими колесами та шинами зі зниженим опором коченню.

Всі ці покращення та оптимізації дозволили скоротити час розгону Taycan від нуля до 60 миль на годину (96,6 км/год):

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Задньопривідна версія – 4,5 секунди (на 0,6 секунди краще, ніж раніше)

Новий седан Taycan Turbo S – 2,3 секунди (на 0,3 секунди краще, ніж раніше). Це робить його «найшвидшим серійним автомобілем, який Porsche колись пропонувала».

Тепер новий Taycan Turbo S отримує додаткові 140 кВт під час використання режиму контролю старту. Це збільшує потужність двигуна топової моделі до 700 кВт або 938 к.с. І ще Porsche пропонує кнопку «Обгін» (push-to-pass), натискання на яку забезпечує підвищення потужності до 70 кВт (94 к.с.) на 10 секунд.

В цей час Porsche не публікує жодних офіційних даних про запас ходу, хоча нещодавно компанія спільно з деякими ЗМІ провела випробування у Південній Каліфорнії, під час яких один прототип проїхав вражаючі 364 милі (587 км) на одній зарядці.

Що стосується дизайну, Taycan 2025 має нові фари й задні ліхтарі, а також нові передні крила. Усередині можна знайти нові накладки на пороги із полірованого алюмінію. Оздоблення салону пропонується із високоякісного матеріалу з мікрофібри під назвою Race-Tex.

Джерело: The Verge