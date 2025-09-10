Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500

На виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені Huawei представила три електричні кросовери під брендом Aito. На стенді компанії показали моделі M5, M8 та M9. Вони пропонують різні варіанти силових установок і конкурентні ціни, що може серйозно змінити ситуацію на насиченому європейському ринку електрокарів.

Бренд Aito створений у партнерстві Huawei з китайським автовиробником Seres, що належить державі. Seres відповідає за виробництво машин, а Huawei забезпечує їх “мозком” — від інформаційно-розважальних системи на базі HarmonyOS до систем допомоги водію, електромоторів і сенсорів. У Китаї продажами займається мережа HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), яка дозволяє Huawei продавати електромобілі разом із телефонами та ноутбуками у власних магазинах.

Aito M5

Aito M5 — це базовий середньо розмірний кросовер. Його довжина становить 4785 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1625 мм, колісна база — 2880 мм. Дизайн мінімалістичний, із похилим дахом, а на даху встановлений LiDAR.

M5 має два варіанти силових установок. Електромобіль (BEV) має один мотор на задній осі потужністю 200 кВт (268 к.с.) у парі з батареєю CATL місткістю 83 кВт·год. Дальність ходу за циклом CLTC становить 602 км. Версія EREV (розширений запас ходу) включає 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює виключно генератором, підзаряджаючи батарею місткістю 42 кВт·год. Привід завжди електричний. Є версія з заднім приводом (200 кВт / 268 к.с.) та повнопривідна версія потужністю 365 кВт (489 к.с.).

Салон Aito M5 обладнаний 15,6-дюймовим центральним екраном, цифровою панеллю приладів і двоспицевим кермом. На центральній консолі розмістились дві бездротові зарядки та підсклянники.

У Китаї ціна M5 коливається від 229800 до 249800 юанів (€27500–29890).

Aito M8

Наступна модель — Aito M8, великий сімейний кросовер, що став бестселером у Китаї після запуску у квітні 2025 року. Його габарити становлять 5190×1999×1795 мм, колісна база — 3105 мм.

Салон пропонує п’ять або шість місць у трьох рядах. Панель приладів технологічна: 12,3-дюймовий дисплей перед водієм, 15,6-дюймовий центральний екран і 16-дюймовий екран для пасажира. До цього додається проекційний AR дисплей з розміром 68 дюймів.

В цьому випадку також доступно два варіанта силових установок:

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

BEV: задній привід з електродвигуном потужністю 227 кВт (304 к.с.) або повний привід сумарною потужністю 387 кВт (519 к.с.).

EREV: двомоторна система з повним приводом потужністю 392 кВт (526 к.с.).

Батареї — від 37 кВт·год до 100 кВт·год. Максимальна дальність ходу становить 705 км (за циклом CLTC).

Ціни Aito M8 в Китаї становлять від 359800 до 449800 юанів (€43060–53830).

Aito M9

Флагманська модель Aito M9 — це найбільший і найрозкішніший кросовер бренду: довжина становить 5230 мм, а колісна база — 3110 мм. Впізнавані елементи дизайну проявляються у фарах у формі “наручних рукавичок” і чотирьох сенсорах LiDAR для систем допомоги водію. Салон повторює концепцію M8. Він пропонує три екрани на передній панелі, варіанти на п’ять або шість місць.

Ця модель теж доступна у двох варіантах силової установки:

BEV: двомоторний повнопривідний варіант загальною потужністю 390 кВт (523 к.с.) із батареєю місткістю 100 кВт·год.

EREV: 1,5-літровий бензиновий мотор працює генератором, заряджаючи батарею місткістю 52 кВт·год. Система повного приводу з двома електромоторами видає 365 кВт (489 к.с.).

Ціна Aito M9 в Китаї становить від 469800 до 569800 юанів (€56222–68190).

За перші сім місяців 2025 року бренд Aito продав 70 025 авто. Це свідчить про високий попит на преміальні електрокари бренду. У Мюнхені інтерес до новинок був великий, і схоже, що європейським автовиробникам варто готуватися до серйозної конкуренції.

Джерело: arenaev