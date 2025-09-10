Новини Авто 10.09.2025 comment views icon

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500

На виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені Huawei представила три електричні кросовери під брендом Aito. На стенді компанії показали моделі M5, M8 та M9. Вони пропонують різні варіанти силових установок і конкурентні ціни, що може серйозно змінити ситуацію на насиченому європейському ринку електрокарів.

Бренд Aito створений у партнерстві Huawei з китайським автовиробником Seres, що належить державі. Seres відповідає за виробництво машин, а Huawei забезпечує їх “мозком” — від інформаційно-розважальних системи на базі HarmonyOS до систем допомоги водію, електромоторів і сенсорів. У Китаї продажами займається мережа HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), яка дозволяє Huawei продавати електромобілі разом із телефонами та ноутбуками у власних магазинах.

Aito M5

Aito M5 — це базовий середньо розмірний кросовер. Його довжина становить 4785 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1625 мм, колісна база — 2880 мм. Дизайн мінімалістичний, із похилим дахом, а на даху встановлений LiDAR.

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M5

M5 має два варіанти силових установок. Електромобіль (BEV) має один мотор на задній осі потужністю 200 кВт (268 к.с.) у парі з батареєю CATL місткістю 83 кВт·год. Дальність ходу за циклом CLTC становить 602 км. Версія EREV (розширений запас ходу) включає 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює виключно генератором, підзаряджаючи батарею місткістю 42 кВт·год. Привід завжди електричний. Є версія з заднім приводом (200 кВт / 268 к.с.) та повнопривідна версія потужністю 365 кВт (489 к.с.).

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M5

Салон Aito M5 обладнаний 15,6-дюймовим центральним екраном, цифровою панеллю приладів і двоспицевим кермом. На центральній консолі розмістились дві бездротові зарядки та підсклянники.

У Китаї ціна M5 коливається від 229800 до 249800 юанів (€27500–29890).

Aito M8

Наступна модель — Aito M8, великий сімейний кросовер, що став бестселером у Китаї після запуску у квітні 2025 року. Його габарити становлять 5190×1999×1795 мм, колісна база — 3105 мм.

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M8

Салон пропонує п’ять або шість місць у трьох рядах. Панель приладів технологічна: 12,3-дюймовий дисплей перед водієм, 15,6-дюймовий центральний екран і 16-дюймовий екран для пасажира. До цього додається проекційний AR дисплей з розміром 68 дюймів.

В цьому випадку також доступно два варіанта силових установок:

  • BEV: задній привід з електродвигуном потужністю 227 кВт (304 к.с.) або повний привід сумарною потужністю 387 кВт (519 к.с.).
  • EREV: двомоторна система з повним приводом потужністю 392 кВт (526 к.с.).

Батареї — від 37 кВт·год до 100 кВт·год. Максимальна дальність ходу становить 705 км (за циклом CLTC).

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M8

Ціни Aito M8 в Китаї становлять від 359800 до 449800 юанів (€43060–53830).

Aito M9

Флагманська модель Aito M9 — це найбільший і найрозкішніший кросовер бренду: довжина становить 5230 мм, а колісна база — 3110 мм. Впізнавані елементи дизайну проявляються у фарах у формі “наручних рукавичок” і чотирьох сенсорах LiDAR для систем допомоги водію. Салон повторює концепцію M8. Він пропонує три екрани на передній панелі, варіанти на п’ять або шість місць.

Спецпроєкти
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети
Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M9

Ця модель теж доступна у двох варіантах силової установки:

  • BEV: двомоторний повнопривідний варіант загальною потужністю 390 кВт (523 к.с.) із батареєю місткістю 100 кВт·год.
  • EREV: 1,5-літровий бензиновий мотор працює генератором, заряджаючи батарею місткістю 52 кВт·год. Система повного приводу з двома електромоторами видає 365 кВт (489 к.с.).

Ціна Aito M9 в Китаї становить від 469800 до 569800 юанів (€56222–68190).

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500
Aito M9

За перші сім місяців 2025 року бренд Aito продав 70 025 авто. Це свідчить про високий попит на преміальні електрокари бренду. У Мюнхені інтерес до новинок був великий, і схоже, що європейським автовиробникам варто готуватися до серйозної конкуренції.

Джерело: arenaev

Популярні новини

arrow left
arrow right
Honda показала Super EV Concept — компактний міський електрокросовер
Tesla випустила Model YL: подовжена колісна база та третій ряд сидінь
Краштест блискавкою: електромобіль BYD Song Plus витримав три влучання поспіль
Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
Isuzu D-MAX EV: власний «Cybertruck» з 263 км ходу на одному заряді та майже такою ж ціною
Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
Легендарний рожевий Cadillac від Mary Kay став електричним — модель OPTIQ отримають найуспішніші продавчині
Індійська Mahindra створила бетмобіль: обмежена версія позашляховика BE 6 Electric Origin
Ford анонсує електропікап, втричі дешевший за Cybertruck
Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Електрокросовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
Tesla відкрила продажі Model Y в Індії — вдвічі дорожче, ніж в США
Xiaomi тестує довшу SU7: невелике збільшення, але значно комфортніший салон
Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Subaru представила електрокросовер Uncharted — з розгоном до «сотні» за 5 секунд і запасом ходу 492 км
Ілон Маск обіцяє «найепічнішу демонстрацію» Tesla до кінця року — знову
Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме каретні двері
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати