Acer анонсувала ноутбуки Swift та Aspire з Intel Core Ultra та новою клавішею Copilot

Acer анонсувала ноутбуки Swift та Aspire, оснащені процесорами Intel Core Ultra та новою клавішею Copilot для виклику штучного інтелекту від Microsoft.

Acer Aspire

Aspire Vero 16 оснащено процесором Intel Core Ultra 7 із технологією Intel AI Boost. За словами компанії – це крок на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності й мінімізації вуглецевого сліду виробу протягом усього його життєвого циклу.

Нова лінійка ноутбуків Acer Aspire Go оснащена екранами з діагоналями 15,6 та 14 дюймів, формату WUXGA, вузькими рамками, оперативною пам’яттю до 16 ГБ, SSD-диском до 1 ТБ. Acer Aspire Go 14 оснащено процесорами Intel Core i3 N-Series або AMD Ryzen 7000 Series.

Усі ноутбуки Aspire з ОС Windows 11 постачаються з Microsoft Copilot, доступ до якого можна отримати за допомогою спеціальної клавіші Copilot.

Ноутбуки Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) надійдуть у продаж в Україні у квітні 2024 року за ціною від 33 999 грн. Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) — у кінці березня 2024 року за ціною від 12 499 грн.

Acer Aspire Go 14 із процесором Intel (AG14-31P) та процесором AMD (AG14-21P) надійдуть у продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки у березні (початкова ціна: 549 євро та 649 євро відповідно), дата надходження в Україну буде анонсована згодом.

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Acer Swift

Три оновлені ноутбуки Acer Swift тепер оснащені новими процесорами Intel Core Ultra з можливостями енергоефективного прискорення Intel AI Boost на основі ШІ та відеокартою Intel Arc, а також Microsoft Copilot.

Нові моделі Swift Go із дисплеями OLED на 14 або 16 дюймів оснащено вбудованою технологією Intel Wi-Fi 7 і покращеними ШІ можливостями.

Ноутбук Acer Swift X 14 на думку представників компанії має все, що може знадобитися для створення контенту й навчання: відеокарту для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4070, понад 120 прискорених програм NVIDIA RTX і попередньо завантажені драйвери NVIDIA Studio Drivers, а також дисплей OLED 2.8K із технологією Acer Light Sensing та сертифікацією Calman.

Ноутбуки надійдуть у продаж в Україні у кінці березня 2024 року. Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) за ціною від 41 999 грн, Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) — за ціною від 40 999 грн, а Acer Swift X 14 (SFX14-72G) — від 59 999 грн.