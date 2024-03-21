Acer Predator Helios Neo 16 та 18 з чипами Core 14-го покоління доступні в Україні за ціною від 79 тис. грн

Компанія Acer повідомила про доступність в Україні нових ноутбуків серії Helios Neo, оснащених процесорами Intel Core 14-го покоління. Оновлення лінійки тепер містить не лише моделі Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) з діагоналлю екрана 16 дюймів, але й Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) з 18-дюймовими екранами, які позиціюються в якості повноцінної заміни великого настільного ПК.

В обох варіантах пропонуються IPS панелі з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів (співвідношення сторін 16:10). Дисплеї Helios Neo тепер відображають 100% палітри DCI-P3, а не sRGB, порівняно з аналогами попереднього покоління. Окрім того, частота оновлення екрана зросла до 240 Гц, а час відгуку матриці становить 3 мс. Для новинок заявлено підтримку технологій NVIDIA Advanced Optimus й G-SYNC.

Конфігурації ноутбуків Acer Predator Helios Neo 16 та 18 пропонують процесори Intel Core 14-го покоління до Intel Core i9 14900HX, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 5600 МГц, SSD місткістю до 2 ТБ (у RAID 0) та дискретні відеокарти NVIDIA до GeForce RTX 4070 із максимальною потужністю 140 Вт у режимі Turbo. Ці пристрої призначені як для ігор, так і для створення цифрового контенту, а також для виконання ресурсномістких завдань включно зі сценаріями застосування ШІ. Системи включають модуль Wi-Fi 6E з технологією Intel Killer DoubleShot Pro, роз’єми USB 3.2, два порти Type-С Thunderbolt 4, вихід HDMI 2.1 та слот для карток microSD. Також є роз’єм для підключення 3,5 мм навушників.

Корпус новинок виготовлено з пластику, а верхню кришку з анодованого алюмінію з лазерним гравіюванням. Клавіатура мембранного типу має чотири зони RGB-підсвічування з можливістю налаштування та додаткові клавіші, що призначені для швидкої зміни режимів і запуску застосунку PredatorSense. Він дозволяє керувати RGB-підсвічуванням, параметрами розгону, швидкістю обертання вентиляторів, проводити моніторинг стану системи тощо.

Power Skills For Tech. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

Ціни та доступність

Нові ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 та 18 вже доступні для купівлі в Україні по наступних цінах:

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.005) — від 78 999 грн.

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.006) — від 82 199 грн.

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QREEU.004) — від 92 799 грн.

Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QS0EU.001) — від 85 799 грн.

Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QRZEU.001) — від 96 999 грн.

Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QRZEU.002) — від 99 299 грн.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!