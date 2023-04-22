Acer випустила ігрові ноутбуки Predator Triton 17X, Predator Helios Neo 16, Predator Triton 14 та Predator Helios 3D 15

Модельний ряд ігрових ноутбуків Acer поповнився декількома новими пристроями, які повинні забезпечити високу продуктивність в сучасних іграх. Вони обладнані процесорами Intel Core 13-го покоління та відеокартами серії NVIDIA GeForce RTX 40.

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Acer Predator Triton 17X (PTX17-71) позиціюється як найпотужніший ігровий ноутбук з асортименту компанії Acer. У найкращій комплектації його оснащено процесором Intel Core i9-13900HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. За потреби пристрій можна дообладнати модулями оперативної пам’яті DDR5 із тактовою частотою 5600 МГц загальним обсягом до 64 ГБ. Крім того, користувачі зможуть встановити на нього SSD-накопичувачі сумарною місткістю до 4 ТБ з інтерфейсом PCIe і можливістю об’єднання в масив RAID 0.

Ноутбук Predator Triton 17X оснащено екраном із діагоналлю 17 дюймів і співвідношенням сторін 16:10. Дисплей формату WQXGA на базі технології Mini-LED (AmLED) має частоту оновлення зображення 250 Гц і максимальну яскравість понад 1000 ніт. Дисплей відтворює 100% колірного простору DCI-P3 та забезпечує контрастність 1000000:1.

Ноутбук Predator Triton 17X має клавіатуру з RGB підсвічуванням клавіш, сканер відбитків пальців і скляну сенсорну панель. Акустична система включає 6 динаміків. Система включає мережевий контролер Intel KillerE3100G+ Ethernet і модуль бездротового зв’язку Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i. Ще є роз’єм Thunderbolt 4 та слот для зчитування карт стандарту SD 7.0, пропускна здатність якого сягає 985 МБ/с.

Новий ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) пропонує потужні компоненти при доступнішій ціні. У найкращій комплектації новинку оснащено процесором Intel Core HX 13-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070. В ноутбук можна встановити модулі оперативної пам’яті DDR5 із тактовою частотою 4800 МГц загальним обсягом до 32 ГБ і SSD накопичувачі місткістю до 2 ТБ з інтерфейсом PCIe NVMe та можливістю об’єднання в масив RAID 0.

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Predator Helios Neo 16 може постачатися з різними конфігураціями дисплея. Одна з них має екран формату WQXGA з IPS-матрицею та роздільною здатністю 2560×1600. Частота оновлення зображення сягає 165 Гц, а час відгуку – 3 мс. Інша конфігурація передбачає використання дисплея формату WUXGA (роздільна здатність – 1920×1200) із частотою оновлення 165 Гц, який відтворює 100% колірного простору sRGB.

Predator Triton 14 – це компактний ігровий ноутбук з процесором Intel Core i7-13700H та відеокартою NVIDIA GeForce RTXTM 4070 або 4050. Конфігурація включає до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 з частотою 6000 МГц та SSD формфактора M.2. 14-дюймовий дисплей Mini-LED має формат WQXGA (2560×1600 пікселів, співвідношення сторін 16:10) та підтримує частоту оновлення 250 Гц. Екран сертифікований DisplayHDR 600 і відтворює 100% колірного простору DCI-P3.

Ігровий ноутбук Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs оснащено процесором Intel Core i9-13900HX та відео картою NVIDIA GeForce RTXTM 4080. На нього можна встановити модулі оперативної пам’яті DDR5 з частотою 5600 МГц загальним обсягом до 32 ГБ. Головна відмінність цієї моделі – 3D-екран із діагоналлю 15,6 дюйма та підтримка технології відстеження руху очей SpatialLabs. Об’ємне зображення можна переглядати без спеціальних окулярів у понад 70 іграх завдяки програмі TrueGame.

Ноутбук Acer Predator Triton 17X (PTX17-71) надійде у продаж в Україні у липні з початковою ціною 187 999 грн. Модель Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) з’явиться на ринку у червні з початковою ціною 61 999 грн. Ноутбук Predator Triton 14 (PT14-51) можна буде купити у червні за ціною від 72 999 грн. Ноутбук Predator Helios 3D 15 SpatialLabs надійде у продаж у липні з початковою ціною 150 999 грн.