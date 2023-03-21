Adobe Firefly — нове покоління генеративного ШІ, яке використовуватиметься в Photoshop, After Effects і Premiere Pro

Програмне забезпечення Adobe для редагування фото/відео вже давно покладається на допомогу машинного інтелекту Sensei AI, а нині компанія представляє наступне покоління ШІ-функцій — генеративні моделі Firefly, які створюватимуть шрифти, зображення, аудіо, відео та 3D-моделі.

«Генеративний штучний інтелект — це наступний крок в еволюції креативності та продуктивності, який перетворює спілкування митця з комп’ютером на щось більш природне, інтуїтивно зрозуміле та потужне», — сказав Девід Вадвані, президент Adobe Digital Media Business.

Firefly має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації та 3D-моделі за текстовими підказками. Перша модель, яка доступна вже зараз і поки може генерувати лише зображення та шрифти, навчена на «сотнях мільйонів» зображень із каталогу фотографій Adobe Stock та інших матеріалів загального користування, що практично гарантує, що її використання не призведе до судових позовів (як у випадку зі StableDiffusion та Getty).

Інтерфейс системи має віконце чату для текстових підказок із добіркою згенерованих фрагментів. Щойно користувач введе текст, система продемонструє з десяток початкових пропозицій. Далі можна змінювати стилі та ефекти зображення, або редагувати підказку до того моменту, доки система не видасть те, що потрібно.

Якість отриманих зображень — майже фотореалістична, хоча на демонстраціях не видно рук, тому підрахувати кількість пальців не вдалося — а це проблема, з якою часто стикалися користувачі інших генеративних нейромереж.

Adobe розглядає впровадження можливості додавати власні портфоліо у базу навчальних даних моделі, що дозволить митцям відтворювати продукт із власним стилем.

Ще одна функція першої моделі Firefly — створення налаштованих ефектів шрифтів і генерування каркасних логотипів на основі відсканованих малюнків і ескізів. Це все дуже круто, але потенційно може позбавити роботи величезну кількість цифрових художників, якщо їх продукти будуть незаконно використані. Ініціатива Adobe Content Authenticity Initiative (CAI) прагне запобігти цьому.

CAI — це спроба встановити правила у новій індустрії. Запропоновані робочі стандарти регулюють етичну поведінку та прозорість у процесі навчання ШІ. Наприклад, CAI створить тег «не тренуватися», який працює за тією ж основною ідеєю, що й стандарт винятків robots.txt. Наразі близько 900 організацій у всьому світі, «включаючи медіа та технологічні компанії, неурядові та наукові організації» підписали цей план.

Щоправда, клієнтам Adobe доведеться мати справу з іншим головним болем: з’ясовувати, чи справді вони володіють правами на ілюстрації, створені Firefly. У США не дуже чітко описаний статус авторського права на штучний інтелект. Бюро авторських прав поки заявляє, що захист авторських прав «залежить від обставин» — зокрема того, «як працює інструмент ШІ та як він використовувався для створення остаточної роботи».

Джерело: Engadget