Getty Images забороняє контент, створений штучним інтелектом — через проблеми з авторськими правами

Не варто очікувати найближчим часом напливу стокових фото, створених генераторами штучного інтелекту. Глава Getty Images Крейг Пітерс заявив, що його компанія заборонила розміщувати у себе твори ШІ через спірні авторські права. За його словами, у використанні технології є невирішені проблеми з правами. Заборона допоможе клієнтам сервісу мінімізувати фінансові та репутаційні ризики.

Пітерс не згадав, чи стикався Getty Images з юридичними проблемами через контент, створений ШІ. Він зазначив, що кількість цього матеріалу на платформі є вкрай обмеженою. Компанія об’єднується з Коаліцією за походження та справжність контенту, щоб створити фільтри для матеріалів, створених штучним інтелектом, та просить користувачів відзначати усі зразки творчості ШІ, що потрапляють у базу сервісу.

Хоча використання ШІ для створення зображення не є незаконним, генератори часто використовують вхідні зображення, які можуть бути захищені авторським правом. Getty та його клієнти можуть зіткнутися з юридичними наслідками за фактичне використання чужих творів для отримання прибутку. Зберігається й іможливість ухвалення урядами законів, що обмежують використання штучного інтелекту.

Курс Розробка на Java Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Вирішення проблеми бачиться у прийнятті чіткого законодавства, що регулює використання ШІ та пов’язані з цим права. Також творці генераторів зображень можуть оптимізувати їх для використання лише легальних джерел.

Джерело: The Verge