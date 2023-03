«Моторошно та надто добре». Нейромережа Midjourney після оновлення V5 генерує ще реалістичніші зображення, і нарешті — з 5 пальцями на руках

У середу Midjourney анонсувала запуск нової версії свого ШІ-сервісу для синтезу зображень, який може створювати реалістичні результати з високою якістю — користувачі вже обізвали їх «моторошними та надто ідеальними».

Midjourney V5 доступна як альфа-версія для передплатників сервісу через Discord.

Віланд поділилася деякими зображеннями, які згенерувала за допомогою Midjourney V5 — і вони, безумовно, демонструють великий прогрес у деталізації з моменту появи сервісу у березні 2022 року.

midjourney tip: v5 is impressive at doing split images with different angles of a person!

→ find the prompt in the ALT text of the images #synthography #midjourneyv5 pic.twitter.com/qaR7I2G27d

— Julie W. Design (@juliewdesign_) March 16, 2023