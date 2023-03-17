«Моторошно та надто добре». Нейромережа Midjourney після оновлення V5 генерує ще реалістичніші зображення, і нарешті — з 5 пальцями на руках

У середу Midjourney анонсувала запуск нової версії свого ШІ-сервісу для синтезу зображень, який може створювати реалістичні результати з високою якістю — користувачі вже обізвали їх «моторошними та надто ідеальними».

Midjourney V5 доступна як альфа-версія для передплатників сервісу через Discord.

«Відчуття, що Midjourney нарешті вдягнув окуляри, після того, як довго ігнорував свій поганий зір. Я бачу все у форматі 4K — це неймовірно», — каже графічний дизайнер Джулі Віланд.

Віланд поділилася деякими зображеннями, які згенерувала за допомогою Midjourney V5 — і вони, безумовно, демонструють великий прогрес у деталізації з моменту появи сервісу у березні 2022 року.

midjourney tip: v5 is impressive at doing split images with different angles of a person! → find the prompt in the ALT text of the images #synthography #midjourneyv5 pic.twitter.com/qaR7I2G27d — Julie W. Design (@juliewdesign_) March 16, 2023

Midjourney V3 дебютувала в серпні, а V4 — у листопаді. Кожна ітерація додавала щоразу більше деталей до згенерованих результатів, що видно на цих прикладах:

Midjourney працює подібно до Stable Diffusion і DALL-E, та генерує зображення на основі текстових підказок, використовуючи ШІ-модель, що навчалась на мільйонах творів мистецтва, створених людиною. Нещодавно Midjourney потрапила у скандал за недотримання авторських прав щодо коміксів, які використовували попередні версії сервісу.

Поекспериментувавши з Midjourney V5 протягом дня, Віланд зазначила покращення, які включають «неймовірно реалістичні» текстури шкіри та риси обличчя; кінематографічне освітлення; кращі відблиски та тіні; більш виразні ракурси або огляд сцени, а також «майже ідеальні очі». Ну і звичайно руки.

Протягом останнього року виникало чимало обговорень щодо того, як нейромережі відображають пальці на руках — замість попередніх 7-10, Midjourney V5 поки весь час надавала правильні результати з 5-ма.

Just a heads-up – Midjourney’s AI can now do hands correctly. Be extra critical of any political imagery (especially photography) you see online that is trying to incite a reaction. pic.twitter.com/ebEagrQAQq — Del Walker (@TheCartelDel) March 16, 2023

Midjourney зазначає, що V5 тепер відповідає «набагато ширшим стилістичним діапазонам», ніж попередня версія, а також більш чутлива до підказок та пропонує 2-кратне збільшення роздільної здатності зображення.

Джерело: Arstechnica