AI Explorer: штучний інтелект у Windows 11 створюватиме «знімки момента» із записом та аналізом ваших дій у системі

Очікується, що 21 травня Microsoft представить нову комплексну функцію на базі штучного інтелекту під назвою AI Explorer. Це повинно бути справді корисною та революційною можливістю для сучасної обчислювальної техніки.

Передбачається, що AI Explorer у Windows 11 записуватиме та аналізуватиме все, що ви робите на своєму комп’ютері, включаючи дії в програмах, дії з електронною поштою, документи, зустрічі, фільми тощо. Напередодні офіційного анонсу з’являються нові витоки стосовно AI Explorer. Цього разу згадуються функції snapshots та recall.

Наприклад, якщо ви працювали над документами про квартальні звіти вашої компанії, але не пам’ятаєте, де вони знаходяться, ви можете викликати AI Explorer й попросити ШІ «показати мені документи про квартальні звіти, переглянуті минулого тижня», а AI Explorer знайде їх. Це буде можливо, оскільки AI Explorer записує все, що ви робите на своєму ПК. Це також робить вашу діяльність доступною для пошуку, створюючи знімок моменту (snapshot). Водночас функція recall повинна давати можливість повернутися в минуле та знову переглянути цей момент. Припускається, що у користувача буде можливість відновити знімок (recall a snapshot) за допомогою перемикача у Центрі керування Windows 11.

Користувач Х з ніком Albacore також виявив згадки про функції Snapshot, Screen Understanding та Discovery. Screen Understanding може означати, що AI Explorer у Windows 11 записує ваш екран, а Snapshot дозволяє повернутися в минуле та згадати момент на вашому ПК. З іншого боку, Discovery може працювати з пропозиціями на кшталт «видалити фон із зображення», які можуть з’являтися під час редагування фотографій.

AI Explorer запропонує різні варіанти використання. Це може бути пошук у ваших повсякденних завданнях, наприклад, в електронній таблиці. Для цього треба ввести «знайди ту електронну таблицю, якою Джек поділився зі мною раніше цього місяця», й ШІ знайде її. Обговорювали з колегою новий проєкт, але не можете пригадати подробиць? Ви можете ввести «знайти розмови про новий проєкт», і AI Explorer відкриє ці чати та час їх проведення.

AI Explorer використовує блок NPU й не зберігає ваші дані в хмарі. Він працює на основі малих і великих мовних моделей Microsoft. Це дозволяє здійснювати пошукові запити звичайною мовою.

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Очікується, що для використання AI Explorer знадобиться не лише використовувати останню версію Windows 11, а також доведеться оновити комп’ютер принаймні до пристрою з процесором Snapdragon X.

Системні вимоги для AI Explorer:

Snapdragon X Elite й Snapdragon X Plus.

16 ГБ оперативної пам’яті.

SSD місткістю 256 ГБ.

NPU

Windows 11 24H2

Отже, AI Explorer працюватиме виключно на системах з архітектурою ARM, а комп’ютери з процесорами Intel та AMD залишаються за бортом. Попередні тести свідчать, що системи Snapdragon X Elite легко перевершують комп’ютери з чипами Intel і AMD у можливостях обробки задач штучного інтелекту та загальній піковій продуктивності.

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Джерело: windowslatest

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