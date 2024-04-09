Microsoft впевнена, що Windows on Arm нарешті зможе перемогти Apple ─ в продуктивності CPU, прискоренні ШІ, емуляції програм

Microsoft готується оприлюднити своє бачення «ПК зі штучним інтелектом» наступного місяця на заході в Сіетлі. Обізнані джерела повідомили, що Microsoft впевнена, що серія нових ноутбуків Windows на платформі Arm перевершить Apple MacBook Air на базі M3 як за продуктивністю CPU, так і при виконанні задач, прискорених за допомогою ШІ.

Microsoft вважає, що майбутні процесори Qualcomm Snapdragon X Elite нарешті запропонують продуктивність, яку вона шукала, щоб набагато агресивніше просувати ОС Windows on Arm. Microsoft робить великі ставки на майбутні процесори Snapdragon X Elite, які цього року з’являться у різноманітних Windows-ноутбуках, а також на новітні пристрої Surface, орієнтовані на споживачів.

Microsoft планує кілька демонстрацій, які покажуть, що ці процесори будуть швидшими за MacBook Air з чипом M3 в навантаженнях CPU, прискоренні ШІ та навіть емуляції програм. Microsoft стверджує у внутрішніх документах, що ці нові Windows ПК зі штучним інтелектом забезпечать «швидшу емуляцію програм, ніж Rosetta 2» — рішення, яке використовує Apple на своїх комп’ютерах Apple Silicon Mac для перекладу програм, скомпільованих для 64-розрядних процесорів Intel, для власних процесорів Apple.

Емуляція програм була великою проблемою для платформи Windows on Arm протягом останнього десятиліття. Понад 2 роки тому Microsoft запропонувала емуляцію програм x64 для Windows 11. Це допомагає гарантувати, що програми можуть працювати в Windows на пристроях Arm, якщо немає рідної версії ARM64. Нативні програми Arm є ключовими для покращення продуктивності майбутніх ноутбуків Windows на Arm. Google нещодавно випустила власну версію Chrome ARM64, готову для цих майбутніх пристроїв.

Також повідомляється, що Microsoft планує постачати споживчі моделі своїх майбутніх Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 із процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite замість чипів Core Ultra від Intel, які доступні у версіях для бізнесу.

Також зазначається, що Microsoft внутрішньо описує пристрої, що працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon X Elite, як «комп’ютери зі штучним інтелектом Copilot наступного покоління» (next-gen AI Copilot PCs). Це має на меті відрізняти їх від існуючих ПК, які працюють на новітніх чипах AMD чи Intel Core Ultra. Цей новий клас комп’ютерів першим отримає доступ до нових функцій Windows на базі штучного інтелекту, включаючи програму AI Explorer, яка дозволяє «отримувати все, що ви коли-небудь бачили або робили на своєму пристрої».

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Ці нові системи матимуть покращені функції стримінгу відео та доступ до ефектів Windows Studio для розмиття фону тощо. Додатково вони забезпечать можливість безкоштовно створювати зображення за допомогою моделей ШІ, а також забезпечать опції, які дозволять Copilot отримати доступ до контексту вашого ПК для покращення підказок і відповідей.

Велика презентація ПК зі штучним інтелектом від Microsoft відбудеться 20 травня, лише за день до щорічної конференції для розробників Build.

Джерело: The Verge