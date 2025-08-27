Новини Кіно 27.08.2025 comment views icon

Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію

Катерина Даньшина

Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Режисер фільму Elden Ring Алекс Гарленд / X, FromSoftware

Якщо в когось і були сумніви щодо того, чи гідний Алекс Гарленд режисувати фільм Elden Ring, то ця історія їх має остаточно розвіяти. Автор “28 років по тому” настільки прагнув екранізації гри, яку й сам пройшов кілька разів, що написав сценарій ще задовго до угоди з FromSoftware.

В статті New Yorker, присвяченій A24, є момент, де оповідають про “зародження” фільму Elden Ring. Згідно з цією історією, керівник студії Ной Сакко приїхав у гості до Гарленда після його захоплених відгуків про гру, а коли ознайомився з нею і сам був вражений фентезійним світом та подібністю з “Володарем перснів”. Далі послідувало питання від Алекса про потенційну екранізацію, на що Сакко тільки й зміг відповісти: “Бляха”.

Коли настав час летіти в Японію і представити FromSoftware та Bandai Namco ідею, Гарленд відмовився від традиційної презентації й надав 160-сторінковий сценарій (і 40 сторінок зображень), який сумлінно написав заздалегідь, аби переконати творця гри Хідетаку Міядзакі у серйозності своїх намірів.

Гарленд, окрім того, що виступив сценаристом фільмів “28 днів по тому” і “28 років по тому”, також режисував науково-фантастичну стрічку “Ex Machina” і фантастичний трилер “Анігіляція”. Раніше Алекс розповідав, що вже всьоме проходить гру, тож можна з упевненістю підсумувати, що екранізація Elden Ring перебуває в руках справжнього фана. Не кажучи вже про те, що творець “Гри престолів” Джордж Р. Р. Мартін, який допоміг створити світ гри, виступає одним із продюсерів

Про сюжет, дату виходу чи каст деталей поки мало. Неофіційно головну роль приписують Кіту Коннору, актору серіалу “Коли завмирає серце” від Netflix; а серед найпопулярніших фанкастів звучать імена Ребеки Фергюсон у ролі Маріки, Лі Пейса у ролі Радагона та Кірнан Шипки у ролі Меліни.

