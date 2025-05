Офіційно: A24 екранізує Elden Ring з режисером «Ex Machina» та «Анігіляції»

Elden Ring

Elden Ring офіційно стане фільмом — екранізацію action/RPG-гри підтвердили Bandai Namco та студія A24.

Офіційний пресреліз поставив крапку пвсля місяця чуток і витоків. А разом з оголошенням про розробку фільму вже обрали того, хто напише сценарій і очолить режисуру. Цю роль опанував Алекс Гарланд — автор «Ex Machina» та «Анігіляції». Також до команди приєднався і Джордж Р. Р. Мартін, який допомагав будувати світ гри — цього разу він серед продюсерів.

Гарланд не просто режисує — він знову працює з A24, як і у випадку з фільмом «Повстання Штатів». Разом із ним над екранізацією працюють Пітер Райс, Ендрю Макдональд та Аллон Райх із DNA, а також Вінс Джерардіс і вже згаданий Мартін. Для A24 це буде вже другий геймерський проєкт, бо саме вони співпродюсують фільм за мотивами Death Stranding. І його очолить не Хідео Кодзіма, бо він зайнятий тим, щоб встигнути реалізувати свої ігрові ідеї та створив свого роду заповіт.

Не дивно, що кінотворці взялися за Elden Ring — це одна з найуспішніших ігор FromSoftware. Її світ, створений Міядзакі та Мартіном, вийшов у 2022 році на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One і ПК. До того ж у 2022-му гра виграла Game of the Year, найкращу режисуру і найкращу рольову гру на The Game Awards. А поки фільм готують — сама гра продовжує набирати обертів. 30 травня виходить кооперативний спін-офф Elden Ring: Nightreign, а ближче до зими запланована версія для Nintendo Switch 2.

Джерело: Variety