Alphabet + HubSpot. Власник Google роздумує про придбання софтверної компанії вартістю у $35 млрд

HubSpot пропонує хмарне програмне забезпечення для автоматизації, онлайн-маркетингу і продажів

Як повідомляє Reuters, Alphabet проводить консультації з інвестиційними банкірами Morgan Stanley з приводу потенційного придбання HubSpot. Компанія, яка пропонує програмне забезпечення для онлайн-маркетингу, нині має ринкову вартість у $35 млрд. У 2023 році HubSpot мала $2,2 млрд доходу, а її акції зросли майже вдвічі.

Якщо Alphabet таки подасть заяву — це стане рідкісним прикладом укладання мегаугоди техногігантом на тлі посиленої регуляторної політики щодо сектору. Google вже знаходиться в центрі кількох антимонопольних справ, включно з судовим позовом від Міністерства юстиції, який звинувачує компанію у зловживанні домінуючим становищем в онлайн-пошуку, а також позовом щодо її інструментів цифрової реклами.

Акції HubSpot зросли на 9% після новини, опублікованої в четвер, а в Alphabet — впали на 0,5%.

«Регуляторні перешкоди можуть завадити схваленню, але грошові запаси в розмірі $111 млрд і великий вільний грошовий потік забезпечують Alphabet достатню потужність для масштабних злиттів і поглинань», — написав аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман.

Придбання також може стати найбільшим в історії Alphabet. Попередня велика угода була укладена у 2011 році — придбання Motorola Mobility за $12,5 млрд (яку згодом перепродали Lenovo всього за $2, 9 млрд).

Раніше регулятори завадили Adobe купити Figma за $20 млрд через проблеми з конкуренцією, тож цікаво, як відреагують на намагання Alphabet. HubSpot стикається з досить сильною конкуренцією з боку Adobe і Salesforce, тож придбання навряд забезпечить Google монополію, хоча й спричинить деякий тиск на компанії.

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«Наразі HubSpot більше зосереджується на малому та середньому бізнесі, але підтримка Google може змінити це, кинувши виклик приблизно 40% частки ринку Salesforce у хмарній автоматизації продажів і обслуговування клієнтів», — написав Анураг Рана з Bloomberg Intelligence.

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