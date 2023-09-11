Мін’юст США готує антимонопольний позов до Google – найбільший з часів протистояння з Microsoft 25 років тому

25 років тому урядові юристи звинуватили Microsoft у незаконному придушенні конкуренції, а нині в залі суду опинилась Google.

Мін’юст США знову спробує приборкати одну з найпотужніших компаній у світі технологій, яка на, їхню думку, стала монополістом серед пошукових систем. Порівняння з Microsoft будуть гучними — не в останню чергу тому, що сам департамент представив справу Google як спробу поширити правила, встановлені в цій справі, на останнє покоління технічних гігантів.

«Якщо Google переможе, її бізнес-модель не зміниться — і справа буде особливо позитивною для інших технологічних компаній, які стикаються з антимонопольними позовами», — каже Пол Галлант, аналітик фондового ринку Cowen у Вашингтоні.

Тим часом для адміністрації Байдена ця справа знаменує собою перше випробування її переходу до жорсткішої антимонопольної позиції проти Big Tech.

«На краще це чи на гірше, це випробування сформує думку про те, чи зможуть керівники агентств успішно протистояти великому технологічному Голіафу», — сказав Майкл Керрієр, професор права в Університеті Ратгерса.

Це особливо важливий момент для Джонатана Кантера, керівника антимонопольного підрозділу Міністерства юстиції. Хоча він і успадкував справу, але ніколи не приховував своїх амбіцій приборкати Big Tech. Минулого року Кантер сказав Financial Times, що технології — це «нова нафта» і що уряд має переконатися, що «закон і програма правозастосування відкалібровані відповідно до реалій». Міністерство юстиції порушило другу справу проти Google через її рекламну практику в січні.

Участь Кантера також принесла особисту перевагу судовому протистоянню. Він заробив собі ім’я на гучних технологічних справах, зокрема представляючи Microsoft, Yelp та інші компанії проти Google. У 2021 році пошукова компанія закликала розслідувати, чи не слід його відсторонити від судових процесів проти неї.

Спільне та відмінне у справах Google та Microsoft

Скарга Міністерства юстиції проти Google, подана ще у 2020 році, містить паралелі зі справою Microsoft. Вона включає серію угод, укладених компанією, які гарантують, що її пошукова система буде помітною, коли користувачі вмикають свій смартфон або відкривають браузер. За словами юристів, ці контракти незаконно виключають конкурентів, порівнюючи їх із контрактами, які Microsoft підписала з виробниками ПК для просування свого браузера Internet Explorer і розгрому Netscape.

Центральним у справі буде питання про те, чи зможе Мінюст довести, що контракти Google виключають конкурентів. У справі згадується угода з Apple, яка робить пошукову систему Google стандартною на пристроях виробника iPhone, що приносить мільярди доларів на рік. Справа також стосується низки контрактів із виробниками смартфонів і компаніями мобільного зв’язку, які підтримують операційну систему Android і забезпечують першочерговий пошук через Google.

Google каже, що, на відміну від контрактів, які Microsoft нав’язувала виробникам комп’ютерів для забезпечення використання свого браузера, форму її угод в основному визначали такі компанії, як Apple, що розробляли власні інтерфейси користувача та дозволяли іншим компаніям, крім Google, брати участь у торгах. Крім того, у багатьох випадках угоди не були ексклюзивними, що дозволяло виробникам мобільних телефонів та іншим надавати різний ступінь помітності іншим пошуковим системам.

Сама Google порівнює свої контракти з угодами, які харчові компанії укладають, щоб отримати помітне місце на полицях супермаркетів, роблячи їх звичайною частиною комерційного життя.

Тим часом, щоб довести, що угоди є винятковими, Міністерство юстиції має викликати свідків із компаній, з якими вони були укладені. Apple програла спробу запобігти виклику для свідчень трьох топменеджерів, у тому числі Едді Кью, керівника відділу послуг. Очікується, що з’являться й інші технічні керівники, зокрема генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Google також стверджує, що на відміну від справи Microsoft, сучасним користувачам смартфонів набагато простіше переключитися на іншу пошукову систему, ніж користувачам ПК перейти на браузер Netscape. Зі свого боку, очікується, що Міністерство юстиції запросить експертів з поведінки, щоб показати, що мало хто з користувачів смартфонів коли-небудь думає змінити налаштування за замовчуванням на своїх телефонах, фактично виключаючи пошукових конкурентів Google.

Що цікаво — за деякий час до Microsoft у великій антимонопольній справі фігурувала IBM (фактично Мінюст кожні 20-25 років береться за когось з бігтеху). Водночас домінування Google у пошуковій та онлайн-рекламі співіснує з потужністю інших цифрових гігантів, таких як Apple, Amazon, Meta та Microsoft, що відроджується з появою AI Bing.

Що далі

Якщо суд винесе рішення проти Google, компанія може зіткнутися з фінансовими штрафами, санкціями або іншими засобами правового захисту. Це також може завдати шкоди Mozilla, Apple та іншим компаніям, які отримують значні платежі від пошукового гіганта.

Очікується, що судовий розгляд триватиме близько 4-х місяців (половина для визначення відповідальності та половина для визначення засобу правового захисту). Тоді будь-яке рішення можна оскаржити — Microsoft, до прикладу, зазнала поразки в суді, і суддя наказав розділити компанію на дві частини, але через рік вона значною мірою скасувала цей програш після апеляції.

Джерело: Financial Times, Axios