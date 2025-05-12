Заміна Windows: Huawei представила HarmonyOS для ПК

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У світі, де геополітика дедалі частіше перетинається з технологіями, Huawei продовжує рухатися шляхом технологічної незалежності. Черговим кроком на цьому шляху стала презентація власної повноцінної операційної системи для комп’ютерів — HarmonyOS PC (або Hongmeng Computer для китайського ринку).

Цю операційну систему компанія анонсувала під час заходу HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event, а представив новинку Чжу Дундун — президент підрозділу планшетів і ПК Huawei.

HarmonyOS PC базується на трьох основних компонентах:

HarmonyOS Base — ядро системи, що включає HarmonyOS Kernel, рушій Ark Engine для графіки й продуктивності інтерфейсу, а також архітектуру StarShield, яка відповідає за безпеку. Додаткові бекенд-компоненти забезпечують стабільність і гнучкість. HarmonyOS Ecosystem — екосистема, що вже налічує понад 150 ексклюзивних застосунків і понад 2000 універсальних. Серед вбудованих — пакет WPS Office та низка програм для базових комп’ютерних задач. HarmonyOS Experience — користувацький досвід із підтримкою понад 1000 зовнішніх пристроїв: 800 стандартних периферійних гаджетів і 20 категорій пристроїв (клавіатури, миші, монітори тощо). Крім того, система підтримує понад 200 додаткових пристроїв, таких як принтери, сканери та інші.

HarmonyOS PC має глибоку інтеграцію зі штучним інтелектом, що відповідає загальному курсу Huawei на «розумну» екосистему. Хоча деталі інтерфейсу компанія не розкривала, із відео на офіційній сторінці Huawei у Weibo видно, що робочий стіл ОС має нижню док-панель із піктограмами. Це рішення нагадує інтерфейс Apple macOS.

Huawei заявила, що перші пристрої з HarmonyOS PC з’являться вже 19 травня.

Чи вийде у Huawei порушити монополію Windows та macOS, покаже час. Враховуючи величезний обсяг внутрішнього китайського ринку, на це є всі шанси. Завдяки Китаю та суміжним ринкам HarmonyOS може стати третьою великою ОС на ринку.

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А все почалося з того, що Huawei внесли в чорний список та обмежили доступ до сервісів Google, і компанія почала розробляти й випустила власну мобільну ОС. Згодом амбіції Huawei зросли, й вона завила про наміри створити ОС для всього.

Джерело: gsmarena

Розділ Технології виходить за підтримки

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