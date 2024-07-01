«‎Горець» з Генрі Кавіллом може стати «Джоном Віком із мечами» — Чад Стагелські про підготовку до знімань

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«‎Горець» від Чада Стагелські — це римейк британського фантастичного фільму Рассела Малкехі 1986 року, де у головній ролі постає колишній Відьмак та Супермен Генрі Кавілл.

В нещодавній розмові з Collider режисер оголосив, що знімання фільму стартують на початку 2025 року в Шотландії, а сам Стагелські вирушить у країну цього тижня, аби обрати потенційне місце.

«Ми починаємо знімання в січні в Шотландії. У понеділок я поїду до Шотландії, щоб провести остаточні пошуки місця», — заявив режисер.

Оригінальна стрічка «Горець» розповідала про безсмертних бійців — персонажів Крістофера Ламберта, Шона Коннері та Кленсі Брауна, які мають битися «‎допоки не залишиться один» — і згодом перетворилась у медіафраншизу із ще кількома фільмами та серіалом з Едріаном Полом в головній ролі.

Стагелські додав, що надихатиметься фільмами про Джона Віка у римейку для яскравих бойових сцен:

«Я буду використовувати аналогію зі зброєю. Ми не беремо участь у перестрілках, автомобільних погонях чи боях на мечах — ми вчимося через фільми».

Сам Кавілл в інтерв’ю заявляв, що люди будуть «задоволені сценарієм».

Згідно з угодою із Lionsgate, Стагелські розвиватиме франшизи «‎Горець» та «‎Джон Вік» — як у кіно, так і на телебаченні. Остання охоплює чотири фільми з Кіану Рівзом в головній ролі — частина, що вийшла торік стала найкасовішою з серії із заробітком у $440 млн по всьому світу.

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Нагадаємо, що в жовтні на Peacock вийшов мінісеріал «Континенталь» зі всесвіту «‎Джона Віка», який є приквелом до фільмів, тоді як спіноф під назвою «‎Балерина» з Аною де Армас в головній ролі дебютує у червні 2025 року. Також Lionsgate веде перемовини про п’ятого «‎Джона Віка».

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