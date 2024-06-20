В роботі сиквел культової пародії на «Зоряні війни» — «Космічні яйця» (Spaceballs) 1987 року

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Amazon MGM Studios розробляє продовження фільму «Космічні яйця» (Spaceballs) 1987 року — пародії на «Зоряні війни», яка стала культовою. Хороша новина для тих, хто дивився відеокасети у 1980-90-х роках. Фільм продюсує Мел Брукс — режисер, сценарист, продюсер і актор оригінальної стрічки.

Джош Ґад зіграє головну роль і буде продюсером разом із Мелом Бруксом. Джош Грінбаум стане режисером фільму за сценарієм Бенджі Саміта, Дена Ернандеса та Ґада, Кевін Солтер є виконавчим продюсером. Проєкт знаходиться на ранній стадії, деталі сюжету тримаються у таємниці, Amazon відмовилася від коментарів. Дует сценаристів Саміт та Ернандес найбільш відомий своєю роботою над фільмами «Черепашки-ніндзя. Погром мутантів», «Покемон детектив Пікачу» та «Сімейка Аддамс 2».

В оригінальному фільмі MGM 1987 року «Космічні яйця» знялися Білл Пулман як Самотня зірка, Джон Кенді як Барф, Дафна Зуніга як принцеса Веспа, Рік Мораніс як лорд Темний Шолом і Мел Брукс як президент Скруб та Йогурт. Космічна опера є пародією на франшизу «Зоряні війни», але трохи гумору у ній отримали «Зоряний шлях», «Чужий», «Планета Мавп» та інші.

Це не перший раз, коли Мел Брукс повертається до класичної комедії за останні роки. У 2023 році він написав та продюсував «Історію світу, частину 2», продовження першого фільму 1981 року.

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Джерело: Variety

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