Росомаха стає пастухом: перші кадри комедії "Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом

"Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом

Г’ю Джекман у комедії “Вівці-детективи” зіграє пастуха, якого… вбили на самому початку фільму. Його віддана отара не планує сидіти на місці та одразу береться за власне розслідування.

Трейлер розпочинається з того, що Джекмана показують ідеальним пастухом Джорджем: грається зі своїми вівцями, піклується про них, обережно стриже вовну та навіть читає детективні романи перед сном. В одній зі сцен чоловік “поставив на паузу” главу на найцікавішому місці та пішов спати — і вночі став жертвою.

“Ми знайшли Джорджа на траві, і він не рухається. Нашого пастуха вбили”, — каже одна з тварин у трейлері.

Отара вирішує застосувати почуте на практиці. Вівці бачать, що поліцейські абсолютно безнадійні. Настільки, що один з копів навіть не розуміє, як працює електрошокер і випадково б’є током сам себе. Тож тварини переборюють власний страх покинути ферму і вирушають розслідувати справу.

Фільм зняв Кайл Балда, відомий за “Посіпаки: Становлення лиходія”. Сценарій написав Крейг Мейзін (“Останні з нас”) на основі роману Леоні Свонн “Три повні сумки” 2005 року. Стрічку випускає Amazon MGM Studios.

Окрім Джекмана, у фільмі “Вівці-детективи” чималий акторський склад. Отару озвучують Джулія Луї-Дрейфус, Патрік Стюарт, Браян Кренстон, Кріс О’Дауд, Реджина Голл, Белла Ремзі, Ріс Дарбі та Бретт Ґолдштейн. Ролі людей зіграють Ніколас Браун, Ніколас Голіцін, Моллі Гордон, Хонг Чау та Емма Томпсон.

Прем’єра фільму “Вівці-детективи” запланована на 8 травня 2026 року. А паралельно Г’ю Джекман приміряє іншу роль — набагато похмурішу та жорстокішу. Він зіграє Робіна Гуда наприкінці життя, який наробив лиха, але з роками його почали оспівувати як героя.

Джерело: Gizmodo