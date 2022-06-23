Amazon показала, як Alexa може… імітувати голос померлого родича

Компанія Amazon розробляє спосіб, за допомогою якого користувачі зможуть розмовляти із членами своєї сім’ї за допомогою голосового помічника Alexa навіть після їхньої смерті. Під час проведення конференції Amazon Re:Mars старший віцепрезидент та головний науковий співробітник команди Alexa Рохіт Прасад розповів про функцію, яка дозволяє голосовому помічнику відтворювати певний людський голос.

У демонстраційному відео дитина запитала:

«Alexa, бабуся може дочитати мені Чарівника країни Оз?»

Помічник Alexa підтвердив запит стандартним голосом робота, а потім відразу ж перемикнувся на більш м’який і схожий на людський голос, мабуть, імітуючи члена сім’ї дитини.

Команда Alexa розробила модель, яка дозволяє голосовому помічнику відтворювати високоякісний голос за допомогою «менш як хвилини записаного звуку». Поки що ця функція перебуває у розробці. Amazon не повідомила, коли вона стане загальнодоступною.

Хоча цю функцію можна використовувати для відтворення будь-якого голосу, Прасад припускає, що вона використовуватиметься для увічнення пам’яті померлого члена сім’ї. За словами Прасада, ключовим завданням стала можливість зробити штучний інтелект балакучим і схожим на компаньйона, особливо з урахуванням того, що «багато хто з нас втратив когось, кого ми любимо» під час пандемії Covid-19.

«Хоча ШІ не може позбавити від болю втрати, він безперечно може продовжити пам’ять», – додав він.

Джерело: cnbc