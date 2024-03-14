Amazon пропонує продавцям на основі його сайту згенерувати продуктову сторінку за допомогою штучного інтелекта

Продавці на Amazon незабаром зможуть створювати сторінки товарів автоматично за допомогою штучного інтелекту. Маркетплейс випускає нову генеративну функцію штучного інтелекту, яка бере інформацію із зовнішнього сайту продавця, а потім генерує сторінку товару на Amazon з письмовим описом та зображеннями.

Мета — допомогти продавцям скоротити час, необхідний для перенесення товару з іншого веб-сайту на Amazon. — Мері Бет Вестморленд, віцепрезидент Amazon з питань роботи з міжнародними торговими партнерами.

Amazon попереджає продавців, що якщо вони вирішили вставити URL-адресу для створення сторінки товару, вони повинні бути власником, правовласником або мати ліцензію на використання вмісту посилання.

Ця функція буде доступна для американських продавців протягом найближчих тижнів, передає The Verge. Продавці вже користуються інструментами штучного інтелекту, які запустила Amazon. Наприклад, послуга Amazon з генерації текстів для товарів зі штучним інтелектом показує, що майже 80% користувачів використовують згенеровані штучним інтелектом списки з незначним редагуванням людиною.

Для продавців Amazon також випустив інструменти штучного інтелекту для створення фотографій і текстів для оголошень про товари. Для покупців Amazon представив Rufus, чатбота зі штучним інтелектом, який відповідає на запитання покупців про товари, пропонує схожі товари та порівнює моделі.

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