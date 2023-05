Amazon знову взялася за розробку MMO-гри за «Володарем перснів»

Amazon робить ще одну спробу створити масову багатокористувацьку гру за «Володарем перснів». Компанія оголосила, що вона співпрацює з Embracer Group – власником прав інтелектуальної власності на «Володаря перснів» та «Гобіта» – для нової MMO з відкритим світом, дія якої відбувається у Середзем’ї.

Розробку нової гри очолить студія Amazon Orange County, та сама команда, що і MMO New World. На цей час гра знаходиться «на ранніх стадіях виробництва». Вона вийде на ПК та консолях, але Amazon поки не уточнює, коли очікується її реліз.

Це буде друга спроба Amazon створити ММО за «Володарем перснів». Раніше у 2019 році компанія оголосила про свої плани щодо створення такої гри, але через 2 роки проєкт скасували. Зазначимо, Amazon має серіал «Володар перснів: Персні влади», що демонструється в сервісі Prime Video. Проте компанія заявляє, що він не має жодного відношення до майбутньої MMO-гри, що розробляється Amazon Games.

Для шанувальників світу «Володаря перснів» зараз чудовий час, щоб поринути в ігри, що оповідають про Середзем’я. Нещодавно EA випустила мобільну гру Heroes of Middle-earth, пізніше за рік має вийти пригодницька гра Gollum. Weta Workshop займається розробкою гри у фентезійному всесвіті. Тим часом все ще розвивається ММО The Lord of the Rings Online.

Джерело: The Verge