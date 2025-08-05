Новини Технології 05.08.2025 comment views icon

AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6

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Олексій Єрін

Автор новин

AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Рендер плати Xbox Series X / Microsoft

За чутками, процесори AMD Magnus, створені для нового покоління консолей Xbox, дозволять Microsoft конкурувати не лише з PlayStation 5 чи майбутньою PlayStation 6, а й із сучасними ПК.

У своєму новому подкасті на YouTube експерти Digital Foundry обговорили витік технічної інформації про Magnus і відзначили його ключову особливість — чиплетне компонування, яке передбачає окремі кристали для CPU та GPU. Це радикально відрізняється від монолітного дизайну, що використовувався у консолях компанії раніше. Також згідно з відео очікується, що новий процесор використовуватиме різнорідні ядра з архітектурою Zen 6, а сумарна площа обох чиплетів зросте на 57% порівняно з чипом AMD Oberon Plus, який лежить в основі останньої ревізії PlayStation 5. Зазначені характеристики дуже нагадують актуальні чипи для настільних і мобільних комп’ютерів, тому чип Magnus розглядається як гідний конкурент не лише ринку ігрових консолей.

Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Ймовірна блок-схема AMD Magnus / YouTube

Очевидно, що завдяки чиплетній структурі, Microsoft та AMD буде простіше масштабувати продуктивність платформи внесенням змін у той чи інший кристал незалежно один від одного. При цьому терміни випуску нових продуктів можуть суттєво скоротитись завдяки можливості комбінувати різні за продуктивністю чипи. Ще однією перевагою нового дизайну процесора може стати потенційно нижча собівартість виробництва. Це дозволить створювати конкурентоздатні рішення не тільки серед консолей, а й у сегменті ПК, де продуктивні гібридні процесори зазвичай коштують недешево.

Джерело: Wccftech

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