AMD підвищила прогноз доходу з ШІ-чипів на $1,5 млрд, але інвесторам все-одно мало

AMD підвищила прогноз на 2024 рік щодо доходу від своїх процесорів штучного інтелекту (ШІ) на $1,5 млрд. Інвестори прагнули більшого: майже подвоєння прогнозу продажів процесорів штучного інтелекту до $3,5 млрд було недостатньо для того, щоб задовольнити високі прогнози Волл-стріт щодо статків компанії в галузі штучного інтелекту та пом’якшити наслідки від значного падіння її бізнесу з виробництва традиційних мікросхем і відеоігор.
Компанія також спрогнозувала, що її дохід у першому кварталі буде нижчим за оцінки Волл-стріт, передає Reuters.
AMD продемонструвала невтішні результати в цьому кварталі, з помітним зменшенням операційного прибутку та операційної рентабельності. У компанії було мало місця для помилок на тлі високих очікувань, і інвестори були розчаровані прогнозними показниками, наданими на поточний квартал.
— аналітик Investing.com Джессі Кон.
На поточний квартал керівництво AMD прогнозує виторг у розмірі $5,4 млрд, плюс-мінус $300 млн, у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків в $5,73 млрд. Компанія не опублікувала прогноз прибутку на акцію.
Акції Advanced Micro Devices зросли приблизно на 140% за останній рік, випередивши базовий індекс PHLX Semiconductor Index майже на 90 відсоткових пунктів. Але після оголошення результатів акції компанії зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, впали приблизно на 6%.
Головний виконавчий директор AMD Ліза Су заявила під час телефонної конференції, що компанія може продати понад як на $3,5 млрд чипів штучного інтелекту, як тільки в другій половині року будуть введені в експлуатацію додаткові потужності.
Але аналітики раніше давали прогнози для сегмента ШІ в діапазоні від $4 млрд до $8 млрд, і оцінка акцій прив’язана до цих цифр, за словами аналітика Summit Insights Кінгай Чана.
Сегмент центрів обробки даних AMD, який охоплює традиційні серверні чипи, а також процесори зі штучним інтелектом, виріс на 38% в порівнянні з минулим роком до $2,3 млрд, але попит з боку компаній, що займаються хмарними обчисленнями, залишився «м’яким»,
— сказала Су під час телефонної конференції.
Оскільки компанії прагнуть розробляти й експлуатувати власні застосунки з генеративним ШІ, корпоративні бюджети спрямовуються на відповідні процесори. Великі й малі підприємства шукають альтернативи передовим чипам ШІ виробництва Nvidia, що займає близько 80% ринку. AMD має один з небагатьох життєздатних альтернативних продуктів на ринку.
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