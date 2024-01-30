AMD Ryzen 7 8700G: графіка у два рази швидша, ніж у 5700G, але все ще далека від NVIDIA GTX 1650

AMD зняла ембарго на огляди процесорів Ryzen 8000G з потужною вбудованою графікою. Сайт PC Gamer оприлюднив огляд процесора Ryzen 7 8700G, найпродуктивнішого в лінійці.

Чип AMD Ryzen 7 8700G має 8 ядер та вбудовану відеокарту Radeon 780M – все це за ціною $329. Для найбільш нетерплячих оглядачі одразу відкривають спойлер: так, процесор забезпечує геймінг у роздільній здатності на роздільній здатності 1080p. Але є нюанси, про які далі.

Ryzen 7 8700G використовує монолітний 4 нм кристал на відміну від чиплетної конструкції звичайних процесорів серії 7000. Він має спеціалізований обчислювач штучного інтелекту XDNA, але основною перевагою серії 8000 є інтегрована графіка. Відеокарта серії Radeon 780M із 12 обчислювальними блоками достатньо потужна, щоб грати майже в будь-яку поточну гру з роздільною здатністю Full HD, особливо якщо увімкнути технології масштабування від AMD.

Вісім ядер та 16 потоків процесора забезпечують належний рівень одно- та багатопотокової продуктивності. Чип має 16 МБ кешу третього рівня, тактову частоту до 5,1 ГГц та TDP 65 Вт. Ryzen 7 8700G оснащений 8 лініями PCIe 4.0 – зараз це не проблема, але це стане вузьким місцем для відеокарт з PCIe 5.0 x16.

Відеочип Radeon 780M базується на архітектурі RDNA 3 із 12 обчислювальними ядрами, що дає йому 768 шейдерних ядер з тактовою частотою до 2,9 ГГц. Відео Vega 8 у 5700G відстає на 3 покоління та має тактову частоту лише 2,0 ГГц. Це гра цілком у різних категоріях.

Далі PC Gamer наводить тести процесорів 8700G та 8600G у синтетичних бенчмарках, рендерингу, кодуванню та стисканню. Якщо коротко, продуктивність Ryzen 7 8700G знаходиться приблизно на середині між чипами 7700X та 7600X. Середня температура процесора в іграх приблизно на 20% нижча, ніж у 7700X та на 10 градусів нижча, ніж в 7600X. Енергоспоживання обох процесорів приблизно на 40% менше, ніж в 7700X та 7600X.

Німецький сайт ComputerBase більш наочно протестував вбудовану графіку у популярних іграх порівняно з ігровими системами початкового рівня. Коротко – продуктивність 8700G приблизно у 2 рази вища, ніж у попередника 5700G, але до систем з відеокартами NVIDIA GTX 1650 та Radeon RX 6400 графічному процесору 780M ще далеко.