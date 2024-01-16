Процесори AMD Ryzen Zen 5 вже надійшли у виробництво і вийдуть цього року – міняти сокет AM5 не потрібно

Чипи AMD Ryzen наступного покоління пішли у масове виробництво. Процесори з новою архітектурою Zen 5 Granite Ridge вийдуть для настільної платформи AM5 вже цього року. Вони підходитимуть для наявних материнських плати з чипсетами 600-ї серії. Процесори вже були включені у дорожню карту AMD, чутки про початок виробництва підтверджують, що компанія дотримується плану.

На цей час відомо небагато про архітектуру ядра Zen 5. Офіційно AMD обіцяє покращену продуктивність та енергоефективність, перероблений фронтенд, оптимізацію для ШІ та машинного навчання.

Вихід нових процесорів AMD практично збігається з появою настільних процесорів Intel Arrow Lake-S на новому роз’ємі LGA 1851. Конкурент також обіцяє потужну графіку та NPU, але доведеться змінити матплату. Своєю чергою AMD взяла на себе зобов’язання підтримувати AM5 до 2025+ року.

Yeah — Kepler (@Kepler_L2) January 15, 2024

Інсайдер @Kepler_L2 доповів, що сімейство Granite Ridge знаходиться в масовому виробництві. Зараз AMD вирішує, чи потрібно представити ці чіпи до наступної виставки Computex або перенести на четвертий квартал. Архітектура ядра Zen 5 також з’явиться в сімействі ноутбуків з процесорами Ryzen Strix Point, випуск яких запланований на другу половину 2025 року.

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Джерело: Wccftech