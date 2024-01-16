Новини Пристрої 16.01.2024 о 08:00 comment views icon

Процесори AMD Ryzen Zen 5 вже надійшли у виробництво і вийдуть цього року – міняти сокет AM5 не потрібно

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Процесори AMD Ryzen Zen 5 вже надійшли у виробництво і вийдуть цього року – міняти сокет AM5 не потрібно

Чипи AMD Ryzen наступного покоління пішли у масове виробництво. Процесори з новою архітектурою Zen 5 Granite Ridge вийдуть для настільної платформи AM5 вже цього року. Вони підходитимуть для наявних материнських плати з чипсетами 600-ї серії. Процесори вже були включені у дорожню карту AMD, чутки про початок виробництва підтверджують, що компанія дотримується плану.

AMD Ryzen Zen 5

На цей час відомо небагато про архітектуру ядра Zen 5. Офіційно AMD обіцяє покращену продуктивність та енергоефективність, перероблений фронтенд, оптимізацію для ШІ та машинного навчання.

Вихід нових процесорів AMD практично збігається з появою настільних процесорів Intel Arrow Lake-S на новому роз’ємі LGA 1851. Конкурент також обіцяє потужну графіку та NPU, але доведеться змінити матплату. Своєю чергою AMD взяла на себе зобов’язання підтримувати AM5 до 2025+ року.

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Інсайдер @Kepler_L2 доповів, що сімейство Granite Ridge знаходиться в масовому виробництві. Зараз AMD вирішує, чи потрібно представити ці чіпи до наступної виставки Computex або перенести на четвертий квартал. Архітектура ядра Zen 5 також з’явиться в сімействі ноутбуків з процесорами Ryzen Strix Point, випуск яких запланований на другу половину 2025 року.

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Джерело: Wccftech

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