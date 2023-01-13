AMD виправила прошивку для материнських плат, що вимикала ядра у процесорів Ryzen 5 7600X – поки лише у бета-версії

Ryzen 5 7600X – один із найбільш вдалих процесорів останнього часу. Однак прошивка для материнських плат AMD AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 із SMU 84.79.204 ненавмисно вимикала ядра на чипах із подвійним CCD. Оновлена ​​прошивка AMD із новим SMU 84.79.210, мабуть, розв’язала цю проблему.

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Попередня прошивка викликала зниження продуктивності на зразках Ryzen 5 7600X із двома CCD, оскільки деактивувала Core0. У деяких випадках система відразу не запускалася, тому що прошивка намагалася завантажитись з одного CCD. Імовірно, постраждали й інші чипи Ryzen 7000. У будь-якому випадку AMD швидко виявила проблему і її партнери, у тому числі ASRock, Asus та Gigabyte, видалили проблемну прошивку зі сторінок підтримки материнських плат X670 та B650.

MSI put back AGESA 1.0.0.4 BIOS with new SMU 84.79.210. New SMU fixes boot issue with very few 6-core & 12-core Raphael CPUs that are “downcored” from 2-CCD chip, with both Core0 & Core7 disabled. pic.twitter.com/Ru8jScN7oY — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 12, 2023

Згідно з інформацією chi11eddog, чипмейкер вже розіслав своїм партнерам оновлену прошивку. Версія AGESA залишається незмінною, проте AMD оновила блок управління системою (SMU), який управляє різними аспектами процесора, такими як тактова частота, напруга та обмеження потужності.

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Відрізнити нову прошивку від попередньої можна за версією SMU. Стара прошивка мала SMU 84.79.204, тоді як нова прошивка використовує SMU 84.79.210. Компанія MSI випустила найновішу прошивку для материнських плат для AMD серії 600. Прошивка все ще перебуває на стадії бета-тестування, тому оновлюйте її на свій страх та ризик.

Мікрокод AGESA 1.0.0.4 важливий, оскільки він підтримує нещодавно анонсовані процесори AMD Ryzen 7000 без індексу X та Ryzen 7000 X3D з 3D V-Cache, які очікуються у лютому.

Джерело: Tom’s Hardware