NVIDIA RTX 3080 Ti та AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американець купив ПК в комісійці

Той самий ПК за $30 / Reddit, No-Investment9793

Користувач Reddit розповів про вдалу покупку в американській мережі вживаних товарів Goodwill. Окрім NVIDIA RTX 3080 Ti та AMD Ryzen 7 3800X ПК містить ще багато цікавого.

No-Investment9793 розповів на сабреддіті PcBuild про ПК, придбаний у магазині Goodwill за мізерні за $30. Комп’ютер здається досить пошарпаним, також він позбавлений оперативної пам’яті.

«Це, здається, найхаотичніше зібраний комп’ютер, який я коли-небудь бачив у своєму житті. Дроти позаду схожа на павуче кубло, він явно належав або збирався дитиною, бо він такий липкій та має багато наліпок на корпусі. Що мені робити з рештою деталей?».

Однак, попри стан ПК, його покупець, ймовірно, задоволений. Комп’ютер оснащений відеокартою MSI RTX 3080 Ti та процесором AMD Ryzen 7 3800X, а також системою рідинного охолодження та неназваною материнською платою.

Тато дописувача є постійним клієнтом магазину та зробив цю покупку, а тепер продає RTX 3080 Ti. Комп’ютер до магазину принесла чиясь мама, котра прибрала його з кімнати своєї дитини. Сам No-Investment9793 встановив процесор у свій наявний комп’ютер та питає у коментаторів, що йому зробити з рештою «заліза».

Відеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti свого часу коштувала понад $1200, а AMD Ryzen 7 3800X у 2019 році коштував би $399. На жаль, автор поста не зможе замінити свою GTX 1660 на RTX 3080 Ti.

Джерела: Reddit, Tom`s Hardware