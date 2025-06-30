Перше повідомлення про XRING O2 — Xiaomi створює універсальний чип для смартфонів, годинників та авто

Чип Xiaomi XRING O2 / Notebookcheck

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Xiaomi продовжує рух у напрямку створення власної технологічної екосистеми. І схоже, що наступним важливим кроком компанії в цьому напрямку стане друге покоління фірмового чипа XRING, який потенційно зможе об’єднати під своїм «крилом» не лише смартфони чи планшети, а й смарт-годинники та навіть автомобілі.

За даними відомого китайського інсайдера Digital Chat Station, Xiaomi вже працює над процесором XRING O2 — наступником дебютного чипа XRING 01. Наразі цей процесор використовується в планшетах Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Ultra та смартфоні Xiaomi 15S Pro. Його тести продуктивності демонструють здатність конкурувати з флагманами Qualcomm та MediaTek.

Офіційного підтвердження поки немає, однак згадка про XRING O2 з’явилася в базі торгових марок Китаю. Це додає впевненості, що процес розробки триває.

Найцікавіше у цьому проєкті — масштаб. Один чип може адаптуватися до різних типів пристроїв: від телефонів та смартгодинників до автомобілів. Такий підхід дозволяє Xiaomi краще інтегрувати свої сервіси, застосунки й функції між різноманітними гаджетами. Потенційно це може дати користувачам безшовний досвід: той самий профіль, ті ж налаштування, один інтерфейс — хоч у телефоні, хоч на екрані в авто.

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Очікується, що XRING O2 створюють на базі техпроцесу 3 нм від TSMC — N3E, який є покращеним варіантом техпроцесу, що вже використовується в XRING 01. На цьому ж вузлі планують працювати і флагманські чипи Qualcomm, MediaTek та Apple. У майбутньому галузь поступово перейде на 2-нанометрову технологію, однак Xiaomi може не отримати доступу до необхідних інструментів для її розробки через експортні обмеження. Це не стане критичною проблемою для продуктивності, але може трохи обмежити гнучкість чипа в довгостроковій перспективі.

Наразі невідомо, коли саме XRING O2 потрапить у комерційні продукти. Але якщо цей чип зможе працювати як у телефоні, так і в авто, це означатиме, що Xiaomi серйозно налаштована побудувати власну цифрову екосистему — масштабну, ефективну та технологічно незалежну.

Джерело: gizmochina

Розділ Технології виходить за підтримки

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