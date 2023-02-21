AMD випускає «Дракона»: Ryzen 7745HX/7645HX (Zen 4) проти Core i7-12700H/Core i5-12500H [Тести від «червоних»]

Нова серія мобільних процесорів Ryzen 7045HX під кодовою назвою Dragon Range, заснованих на архітектурі Zen 4, включає чотири чипи з TDP 55 Вт з кількістю ядер від 6 до 16. По суті, AMD Ryzen 7045 являють собою перепрофільовані настільні процесори, орієнтовані на сегмент високопродуктивних ноутбуків.

Процесори AMD HX та Intel HX ріднить велика кількість ядер, висока частота та вкрай обмежена вбудована графіка – чипи призначені для роботи разом з потужними дискретними відеокартами.

На виставці CES 2023 AMD порівнювала флагманський процесор Ryzen 9 7945HX з чипом попереднього покоління Ryzen 6900HX та Intel Core i9-12900HX. В оприлюднених маркетингових матеріалах також перераховані Ryzen 7745HX та 7645HX, які порівнюються з Core i7-12700H та Core i5-12500H відповідно. Також існує і продуктивний процесор 7945HX, у якого порівняно з флагманом на два ядра менше, на 200 МГц менша частота та на 4 МБ урізаний кеш.

Слід зазначити, що Intel також пропонує процесори i5-12600HX або i5-12450HX – вони чомусь не беруть участь у порівнянні, але згадуються в офіційній таблиці позиціювання.

Процесор Intel Core i7-12700H замінив у ігрових ноутбуках популярний чип i7-11800H. На зміну їм обом вже прийшли моделі 13-го покоління Core, але порівняння AMD було проведено у грудні 2022 року, коли новіші процесори Intel ще не були доступні. Перевага серії 7045HX полягає також у використанні швидшої пам’яті – DDR5-5200 замість DDR5-4800 в системах на Intel Alder Lake. Плани AMD щодо Dragon Range полягають у тому, щоб конкурувати з наявною лінійкою 12-го покоління Core, відомою та зрозумілою споживачам.

8-ядерні процесори AMD 7745HX та 6-ядерні процесори 7645HX безпосередньо конкуруватимуть з лінійкою Intel Core i7 і Core i5 12-го покоління. У своєму порівнянні AMD заявляє про підвищення швидкості відгуку до 6% (це стосується одноядерної продуктивності) і до 25% підвищення продуктивності в багатозадачності в порівнянні з Core i7-12700H. Процесор 7645HX має бути на 7-9% швидшим, ніж i5-12500H.

За даними AMD, перші ноутбуки з Ryzen 7045 мають бути випущені вже у лютому.

Джерело: VideoCardz