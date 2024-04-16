AMD випустила настільні процесори Ryzen PRO 8000G та мобільні чипи Ryzen PRO 8040

Сьогодні AMD оголосила нову серію процесорів Ryzen Pro. Компанія поширила серію Hawk Point 8040 на ноутбуки та робочі станцій та запропонувала нові процесори Ryzen 8000 Phoenix з вбудованою графікою для настільних ПК. З користувацькими версіями процесорів AMD стала першим виробником чипів x86, який вивів на ринок мобільних та настільних ПК свій нейронний процесор (NPU) для обробки штучного інтелекту.

AMD заявляє, що її мобільні процесори з 16 TOPS мають перевагу перед моделями Intel Core Ultra Meteor Lake з 11 TOPS NPU. AMD також зберігає перевагу в загальному показнику TOPS системи, який включає потужність як процесора, так і вбудованої графіки, з 39 TOPS порівняно з 34 TOPS Intel. Настільні Ryzen 8000 від AMD також мають вбудований чип NPU, який забезпечує 16 TOPS, тоді як Intel ще не випустила процесор для настільних ПК з чипом обробки ШІ.

Примітно, процесори AMD або Intel все ще не відповідають умовам Microsoft для ПК наступного покоління зі штучним інтелектом, які вимагають 45 TOPS від NPU. Вимога 45 TOPS призначена для того, щоб Microsoft могла запускати елементи штучного інтелекту Copilot локально, і незрозуміло, як майбутнє оновлення Windows, яке ввімкне цю функцію, буде працювати на цих процесорах. Для порівняння, чипи Snapdragon X Elite від Qualcomm дебютують з 45 TOPS продуктивності NPU в середині року. Процесори Apple M3 забезпечують 18 TOPS продуктивності NPU, але, очевидно, на них не впливають вимоги Microsoft.

Мобільні AMD Ryzen Pro 8040

Процесори Ryzen Pro 8040 засновані на попередніх чипах Hawk Point на базі Zen 4 без позначки Pro. Процесори серії U розраховані на діапазон TDP 15-28 Вт, тоді як варіанти HS поділяються на 20-28 Вт і 35-54 Вт лінійки Ryzen 9, 7 і 5. Кількість ядер нових процесорів коливається від 6 ядер і 12 потоків у Ryzen 5 до 8 ядер і 16 потоків у Ryzen 7 і 9. Молодші Ryzen 5 Pro 8540U не мають вбудованого NPU.

AMD поділилася порівняльними своїх процесорів та чипів Intel. Компанія заявляє про середню перевагу Ryzen 7 Pro 8840U на 15 Вт у порівнянні з 15-ватним процесором Intel Core Ultra 7 165U у робочих навантаженнях, які охоплюють багатозадачність, рендеринг, загальну продуктивність, графіку та створення контенту. Також заявлено про середню перевагу на 18% над 28 Вт Core Ultra 7 165H.

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За словами компанії, Ryzen 9 Pro 8945HS потужністю 45 Вт для робочих станцій забезпечує перевагу на 50%+ у відеопрограмі Topaz Labs на базі штучного інтелекту над процесором Intel Core Ultra 9 185H потужністю 45 Вт і на 77% швидший з Llama 2 LLM. AMD також поділилася тестами з ширшим спектром моделей штучного інтелекту. Заявлені переваги в продуктивності коливаються від 5% до 23% для низки програм, орієнтованих на процесор.

Стверджується, що час автономної роботи мобільних чипів на 46% перевищує можливості процесора Intel Core Ultra 7 165H під час робочого процесу у Teams та має невелику перевагу перед процесором Apple M3 Pro. Однак чип Apple відсутній у будь-якому прямому порівнянні.

Ryzen Pro 8000G для ПК

Серія Ryzen Pro 8000 для настільних ПК побудована на основі попередньої серії 8000G без індексу Pro. Усі моделі мають вбудований чип прискорення штучного інтелекту NPU. Усі відповідні специфікації залишаються ідентичними наявним споживчим моделям, процесори мають від 4 ядер і 8 потоків до 8 ядер і 16 потоків у сімействах Ryzen Pro 3, 5 і 7. Стандартні моделі 8000G мають настроюваний діапазон TDP 45-65 Вт, тоді як моделі GE мають меншу потужність у 35 Вт.

Загалом AMD заявляє про середнє зростання на 19% порівняно з Core i7-14700 від Intel, з піком 3-кратної переваги в графічному тесті Time Spy. Це й не дивно, враховуючи потужне поєднання процесора Zen 4 з відеочипом RDNA 3. AMD також заявляє про менше енергоспоживання від 33% до 76% у різних конфігураціях.

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Технології AMD Ryzen Pro

Інтегрований набір технологій AMD Pro Technologies є ключовою відмінністю між моделями AMD Pro та стандартними споживчими чипами. Цей апаратно-програмний пакет містить такі функції, як AMD Pro Security, яка включає кілька рівнів безпеки, AMD memory guard, Microsoft Pluton та чип AMD Secure. Нові процесори є першими для настільних комп’ютерів, які мають функцію безпеки Microsoft Pluton і віддаленим керуванням у хмарі.

Функції AMD Pro Manageability спрощують ініціалізацію, створення образів системи та її розгортання, а пакет AMD Pro Business Ready забезпечує стабільність і включає гарантію якості та надійності.

Джерело: Tom`s Hardware