В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвічі урізали кількість ліній PCIe 4.0 для відеокарт та накопичувачів порівняно з Phoenix 1

AMD анонсувала настільні процесори APU Ryzen 8000G AM5 у двох варіантах: 8700G/8600G на основі архітектури Phoenix 1 та 8500G/8300G на основі архітектури Phoenix 2. При цьому чипи Phoenix 2 будуть мати деякі обмеження порівняно з кристалами Phoenix 1 стосовно ліній PCIe. Це може обмежувати їхнє застосування бюджетними платформами.

Судячи зі специфікацій нової материнської плати Gigabyte B650E AORUS ELITE AX ICE, чипи AMD Ryzen 8000G Phoenix 1 підтримують 8 ліній PCIe 4.0 для дискретних відеокарт і 4 лінії PCIe 4.0 для твердотілих накопичувачів M.2 NVMe. Також підтримується двоканальна оперативна пам’ять DDR5, яку рекомендується використовувати для розширення можливостей вбудованих графічних процесорів RDNA 3 (Radeon 700M).

Водночас для кристалів Phoenix 2 ці можливості урізані вдвічі. За даними таблиці характеристик, такі чипи підтримують лише 4 лінії PCIe 4.0 для дискретних відеокарт та лише 2 лінії PCIe 4.0 для накопичувачів. Також йдеться про підтримку лише одноканальної оперативної пам’яті, але це, швидше за все, друкарська помилка.

Обидві версії чипів AMD Ryzen 8000G не мають підтримки PCIe 5.0 x16 для дискретних відеокарт, чим можуть похвалитися настільні процесори Ryzen 7000 (Raphael 1).

8 ліній PCIe 4.0 має бути достатньо для більшості високопродуктивних відеокарт. Однак урізана підтримка SSD PCIe 4.0 x2 і 4 ліній для відеокарт можна вважати недоліком кристалів Phoenix 2. Сама AMD вказує в цілому 20 (16 доступних) ліній PCIe 4.0 для версій Phoenix 1, але Phoenix 2 має тільки 14 ліній (10 доступних).

Джерело: wccftech