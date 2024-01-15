Новини Пристрої 15.01.2024 о 18:41 comment views icon

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвічі урізали кількість ліній PCIe 4.0 для відеокарт та накопичувачів порівняно з Phoenix 1

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Вадим Карпусь

Автор новин

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвічі урізали кількість ліній PCIe 4.0 для відеокарт та накопичувачів порівняно з Phoenix 1

AMD анонсувала настільні процесори APU Ryzen 8000G AM5 у двох варіантах: 8700G/8600G на основі архітектури Phoenix 1 та 8500G/8300G на основі архітектури Phoenix 2. При цьому чипи Phoenix 2 будуть мати деякі обмеження порівняно з кристалами Phoenix 1 стосовно ліній PCIe. Це може обмежувати їхнє застосування бюджетними платформами.

Судячи зі специфікацій нової материнської плати Gigabyte B650E AORUS ELITE AX ICE, чипи AMD Ryzen 8000G Phoenix 1 підтримують 8 ліній PCIe 4.0 для дискретних відеокарт і 4 лінії PCIe 4.0 для твердотілих накопичувачів M.2 NVMe. Також підтримується двоканальна оперативна пам’ять DDR5, яку рекомендується використовувати для розширення можливостей вбудованих графічних процесорів RDNA 3 (Radeon 700M).

Водночас для кристалів Phoenix 2 ці можливості урізані вдвічі. За даними таблиці характеристик, такі чипи підтримують лише 4 лінії PCIe 4.0 для дискретних відеокарт та лише 2 лінії PCIe 4.0 для накопичувачів. Також йдеться про підтримку лише одноканальної оперативної пам’яті, але це, швидше за все, друкарська помилка.

В APU AMD Ryzen 8000G Phoenix 2 вдвое урезали количество линий PCIe 4.0 для видеокарт и накопителей по сравнению с Phoenix 1

Обидві версії чипів AMD Ryzen 8000G не мають підтримки PCIe 5.0 x16 для дискретних відеокарт, чим можуть похвалитися настільні процесори Ryzen 7000 (Raphael 1).

8 ліній PCIe 4.0 має бути достатньо для більшості високопродуктивних відеокарт. Однак урізана підтримка SSD PCIe 4.0 x2 і 4 ліній для відеокарт можна вважати недоліком кристалів Phoenix 2. Сама AMD вказує в цілому 20 (16 доступних) ліній PCIe 4.0 для версій Phoenix 1, але Phoenix 2 має тільки 14 ліній (10 доступних).

Джерело: wccftech

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