AMD запустила покращений апскейлінг FSR 2.1 та анонсувала ще 11 ігор з підтримкою FSR 2

AMD повідомила про доступність FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1, покращеної версії фірмової технології апскейлу другого покоління. Розробники оновили алгоритм — обіцяють вищу деталізацію, підвищену стабільність та зниження небажаних явищ як-от ефект «гостингу» та мерехтіння.
Оновлення FSR 2.1 вже доступна для безплатного завантаження для розробників ігор на GPUOpen.com, а механізм впровадження її підтримки залишився незмінним. Першою грою з підтримкою FSR 2.1 став Farming Simulator 22. Також FSR 2.1 стане частиною майбутнього оновлення Hitman 3. Плагін для Unreal Engine 4.26/4.27 і Unreal Engine 5 також отримає оновлення для підтримки FSR 2.1 разом з низкою додаткових поліпшень.
FSR 2.1 у дії на прикладі гри Farming Simulator 22
AMD також анонсувала 11 ігор, в яких додано або очікується додавання підтримки FSR 2. Відтак загальна кількість підтримуваних ігор досягла 45 менш ніж за чотири місяці з моменту запуску технології. Серед цих ігор — Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Ghostwire: Tokyo, Scorn та інші.
Таким чином, апскейлінг AMD FSR 2.0 та FSR 1.0 вже підтримують (чи скоро підтримуватимуть) понад 130 ігор.
Апскейлінг AMD FSR 2.0 та FSR 1.0 вже підтримують (чи скоро підтримуватимуть) понад 120 ігор, а NVIDIA DLSS — понад 200 тайтлів
- FSR 2.0 — друге покоління фірмової технології просторового масштабування AMD з відкритим початковим кодом, яка використовує алгоритми просторово-часової реконструкції для відновлювання деталей з попередніх кадрів (перше покоління обробляло лише поточний кадр). Її легко сплутати з новішою Radeon Super Resolution (RSR), але це інша технологія.
-
- Головна відмінність FSR 2.0 від NVIDIA DLSS — рішення AMD не використовує нейронні мережі для обробки зображення, а відтак технологія не потребує спеціалізованого апаратного забезпечення та здатна працювати зокрема й на відеокартах попередніх поколінь. FSR 2.0 підтримується відеокартами Radeon на архітектурі Polaris (Radeon RX 460 і новіші) та моделями NVIDIA лінійки Pascal (GeForce GTX 10-ї серії та новіші).