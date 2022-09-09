AMD запустила покращений апскейлінг FSR 2.1 та анонсувала ще 11 ігор з підтримкою FSR 2

AMD повідомила про доступність FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1, покращеної версії фірмової технології апскейлу другого покоління. Розробники оновили алгоритм — обіцяють вищу деталізацію, підвищену стабільність та зниження небажаних явищ як-от ефект «гостингу» та мерехтіння.

Оновлення FSR 2.1 вже доступна для безплатного завантаження для розробників ігор на GPUOpen.com, а механізм впровадження її підтримки залишився незмінним. Першою грою з підтримкою FSR 2.1 став Farming Simulator 22. Також FSR 2.1 стане частиною майбутнього оновлення Hitman 3. Плагін для Unreal Engine 4.26/4.27 і Unreal Engine 5 також отримає оновлення для підтримки FSR 2.1 разом з низкою додаткових поліпшень.

FSR 2.1 у дії на прикладі гри Farming Simulator 22

AMD також анонсувала 11 ігор, в яких додано або очікується додавання підтримки FSR 2. Відтак загальна кількість підтримуваних ігор досягла 45 менш ніж за чотири місяці з моменту запуску технології. Серед цих ігор — Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Ghostwire: Tokyo, Scorn та інші.

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Таким чином, апскейлінг AMD FSR 2.0 та FSR 1.0 вже підтримують (чи скоро підтримуватимуть) понад 130 ігор.