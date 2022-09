Апскейлінг AMD FSR 2.0 та FSR 1.0 вже підтримують (чи скоро підтримуватимуть) понад 120 ігор, а NVIDIA DLSS — понад 200 тайтлів

AMD анонсувала чергове розширення каталогу ігор із підтримкою технології AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 — до 34 тайтлів.

Загалом розробники планують додати ще шість ігор — Lies of P, Dying Light 2 Stay Human, Edge of the Abyss Awaken, Ghostwire: Tokyo, Saints Row та Shibainu. Окремо AMD згадує дві нові гри, які вийшли вже з підтримкою FSR 2.0 — Thymesia та The Bridge Curse Road to Salvation. Окрім того, офіційною підтримкою FSR 2.0 вже вирізняється Red Dead Redemption 2 — її додали з нещодавнім патчем, який вийшов днями.

Водночас AMD наголошує, що наразі понад 120 ігор підтримують чи скоро підтримуватимуть технологію FSR 2.0 та оригінальну FSR 1.0. Повний список ігор з підтримкою FSR 1.0 і FSR 2.0 можна знайти на сайті компанії за посиланням. Для порівняння, на початку липня NVIDIA вихвалялася, що DLSS (хоч вона і не є прямим конкурентом FSR), підтримується більше як 200 іграми та програмами.

FSR 2.0 — друге покоління фірмової технології просторового масштабування AMD з відкритим початковим кодом, яка використовує алгоритми просторово-часової реконструкції для відновлювання деталей з попередніх кадрів (перше покоління обробляло лише поточний кадр). Її легко сплутати з новішою Radeon Super Resolution (RSR), але це інша технологія.

Головна відмінність FSR 2.0 від NVIDIA DLSS — рішення AMD не використовує нейронні мережі для обробки зображення, а відтак технологія не потребує спеціалізованого апаратного забезпечення та здатна працювати зокрема й на відеокартах попередніх поколінь. FSR 2.0 підтримується відеокартами Radeon на архітектурі Polaris (Radeon RX 460 і новіші) та моделями NVIDIA лінійки Pascal (GeForce GTX 10-ї серії та новіші).