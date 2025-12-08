Новини Military Tech 08.12.2025 comment views icon

Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Американці відтворили 3D-карту воєнної бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
Vantor

Оборонна компанія Vantor зі США похизувалась можливостями високоякісної супутникової зйомки на прикладі тривимірної карти військово-морської бази Китаю Юйлінь — її створили всього за кілька годин після прольоту супутника над місцем, а роздільна здатність сягає 50 см на піксель.

Відповідно до звіту компанії, дані про місцевість були отримані об 11:21 ранку та оброблені в детальну 3D-модель протягом 10 годин. Зображення пропонуються з роздільною здатністю 50 см і просторовою точністю менш як 4 м.

Американці створили 3D-карту воєнної бази Китаю за один проліт супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Розташована на північному краю Південнокитайського моря, військово-морська база Юйлінь вважається одним зі стратегічно найважливіших військових об’єктів Китаю. Зі слів Vantor, на 3D-зображеннях можна побачити пришвартований в порту авіаносець класу “Фуцзянь” разом із патрульним судном. Видніється й процес будівництва сухого доку та кількох нових пірсів і причалів.

Американці створили 3D-карту воєнної бази Китаю за один проліт супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Подібні високоточні спостереження в реальному часі поки неможливі для технології Vantor, але й 10 годин для обробки такого масиву зображення і якісного відтворення, здаються неймовірним показником. Компанія каже, що використовує для цього власну програмну платформу Forge.

Раніше ITC писав про “блокаду” Starlink на Тайвані, яку змоделювали китайці (вистачило 1000 дронів-глушників), а також радіолюбителя з Канади, який спіймав “секретний” сигнал військового супутника SpaceX, що працював на заборонених частотах.

Київстар запустив супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати