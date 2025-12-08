Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель

Vantor

Оборонна компанія Vantor зі США похизувалась можливостями високоякісної супутникової зйомки на прикладі тривимірної карти військово-морської бази Китаю Юйлінь — її створили всього за кілька годин після прольоту супутника над місцем, а роздільна здатність сягає 50 см на піксель.

Відповідно до звіту компанії, дані про місцевість були отримані об 11:21 ранку та оброблені в детальну 3D-модель протягом 10 годин. Зображення пропонуються з роздільною здатністю 50 см і просторовою точністю менш як 4 м.

Розташована на північному краю Південнокитайського моря, військово-морська база Юйлінь вважається одним зі стратегічно найважливіших військових об’єктів Китаю. Зі слів Vantor, на 3D-зображеннях можна побачити пришвартований в порту авіаносець класу “Фуцзянь” разом із патрульним судном. Видніється й процес будівництва сухого доку та кількох нових пірсів і причалів.

Подібні високоточні спостереження в реальному часі поки неможливі для технології Vantor, але й 10 годин для обробки такого масиву зображення і якісного відтворення, здаються неймовірним показником. Компанія каже, що використовує для цього власну програмну платформу Forge.

China’s Yulin Naval Base earlier this morning. Explorable in full 3D. We generated this high-resolution 3D terrain from a single satellite pass at 11:21 a.m. local time today, processing it into this finished image within 10 hours. All delivered in 50 cm resolution and at sub-4 m… pic.twitter.com/s3ZSdzx5g0 — Vantor (@vantortech) December 5, 2025

