ШІ Opera на основі ChatGPT і ChatSonic може резюмувати тексти, підказувати, відповідати в соцмережах та малювати за текстовим описом

Всього через кілька тижнів після того, як Microsoft запустила чат-бот на базі GPT-4 в браузері Edge, Opera наслідувала цей приклад та інтегрувала ШІ на базі ChatGPT і ChatSonic в десктопні браузери Opera та Opera GX. За словами компанії, нові інструменти працюють у ранньому доступі на всіх настільних варіантах браузера.

Opera також запускає функцію генерації ШІ-підказок під час виділення тексту на вебсайті або його введення. Чат-боти Opera також можуть резюмувати текст статті, писати повідомлення у соціальних мережах або допомагати вигадувати ідеї за допомогою підказок. Зацікавлені користувачі повинні вручну увімкнути підказки ШІ в меню налаштувань.

Компанія, що належить китайському консорціуму, інтегрує чатбот у бічну панель браузера. У той час, як ChatGPT може працювати з текстом, бот ChatSonic, що працює на GPT-4, дозволяє користувачам генерувати зображення із введеного тексту.

«Контент, створений штучним інтелектом, змінює правила гри в Інтернеті. Наша мета – використовувати ці технології, щоб дати користувачам нові суперздатності перегляду інтернету, переосмисливши те, як вони навчаються, створюють та досліджують. Opera активно розширює свою програму штучного інтелекту в AIGC для браузерних, новинних та ігрових продуктів за допомогою власних рішень, а також нових та наявних партнерських відносин», — йдеться у заяві директора по продуктах Opera Джоанни Чайки.

Компанія планує в майбутньому оголосити про додаткові функції ШІ, які працюватимуть на її власній моделі, заснованій на GPT.

Джерела: TechCrunch