Opera вбудовує ChatGPT у бічну панель браузера — із ШІ-функцією, що надасть скорочений зміст сторінки

Opera тестує функцію скорочення на базі штучного інтелекту, що генерує список з основними тезами змісту вебсторінок і статей. Функція під назвою “shorten” є частиною ширших планів компанії щодо інтеграції ШІ-інструментів у свій браузер, подібно до того, що Microsoft робить з Edge.

Як показано в демонстрації Opera, активувати функцію можна, натиснувши на кнопку “shorten” праворуч від адресного рядка. Далі зліва з’явиться бічна панель з ChatGPT, яка згенерує основні тези статті чи вебсторінки.

Оголошення Opera з’явилося за кілька днів після того, як Microsoft представила оновлені Bing і Edge, що працюють на основі штучного інтелекту. У той час як пошукова система запропонує доступ до чатбота зі штучним інтелектом, який надає відповіді на запити із посиланнями, Edge отримає ШІ-інструмент, який подібно до Opera зможе узагальнювати вебсторінку чи статтю, а також генерувати текст для публікацій у соціальних мережах тощо.

Раніше цього тижня Google також продемонструвала свій ШІ-чатбот для пошуковика Bard. Він поки недоступний для користувачів, але відзначився тим, що надав у промовідео помилкові результати.

“Ми раді бачити швидке розгортання програм розробників для таких рішень, як Google Bard, наприклад, і починаємо створювати нові можливості для перегляду вебсторінок, які ще зовсім недавно здавалося неможливим”, — каже Пер Веттердал, керівник відділу стратегічного партнерства та ШІ-екосистеми Opera.

Нині функція ШІ-скорочення доступна не всім, але за словами віцепрезидента із маркетингу та комунікацій Opera Яна Стендела, “дуже скоро” її запустять в усіх браузерах Opera.

Компанія також працює над іншими функціями на основі штучного інтелекту, які “посилять” досвід перегляду вебсторінок, і планує додати “популярні ШІ-сервіси для створення контенту” на бічну панель.

Джерело: The Verge