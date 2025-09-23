Новини Ігри 23.09.2025 comment views icon

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум
Death Stranding Mosquito / Kojima Productions

Хідео Кодзіма показав перший трейлер аніме Death Stranding Mosquito, створене за мотивами світу однойменної гри.

Його представили в межах прямої трансляції до 10-ї річниці Kojima Productions, де і тизер-трейлер загадкового горору OD. З ролика остаточно стало зрозуміло, що проєкт не буде прямою адаптацією. Зате історія розгортатиметься у світі Сема Портера Бріджеса, Фрагіле та інших персонажів, яких ми впізнаємо з ігор.

Аніме включатиме нових персонажів та зосередиться на новому сюжеті. Хоча з самого трейлера Death Stranding Mosquito зрозуміло небагато — ми почнемо грати в ребуси. Ролик поділено на дві частини: під водою та на суші. Відео починається зі сценою під водою, де показано чоловіка з чимось, що прилипло до його обличчя. Це нагадує дивні чорні мацаки, якими він наближається до чогось людського, що важко розгледіти. А вже на суші ми бачимо створіння, схоже на собаку.

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розумАніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум

У другій сцені чоловік з мацаками бореться з іншим персонажем. Після запеклого протистояння зрештою він наближається до супротивника, до обличчя якого прилипають мацаки. Його очі різко стають білими, що натякає — мацаки здатні якось впливати на свідомість. Зі слів Кодзіми ми дізнаємося, що приставка “Mosquito” (комаха) в назві стосується головного героя, який може смоктати… щось. Не кров, а щось поки що невідоме для нас.

Примітна деталь трейлеру — аніме має незвичний стиль. Його намалювали від руки лініями, які потім складали для анімації. Фонами для Death Stranding Mosquito займається Studio Easter, яка працювала над “Дандаданом”. А от сценарій напише Аарон Гузіковскі (“В’язні”, “Виховані вовками”). На жаль, сам Кодзіма надто зайнятий, щоб самостійно режисувати фільм, тому режисером виступає Хіросі Міямото.

Це не єдині новини по Death Stranding. На трансляції Хідео Кодзіма та режисер Майкл Сарноскі розповіли і про фільм Death Stranding від A24. Стрічка розповідатиме нову історію, а не переказуватиме події ігор. Хоча Норман Рідус волів повернутися до своєї ролі, цього все-таки не відбудеться. Творці кажуть, що відомі персонажі — Сем Портер Бріджес (Норман Рідус), Фрагіле (Леа Сейду) або Мама (Маргарет Кволлі) — не з’являться в епізодичних ролях.

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум
Постер до Death Stranding Mosquito

Дати прем’єри аніме Death Stranding Mosquito озвучено не було. Натомість фільм вийде не раніше 2027 року.

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
OpenAI запускає додаткові "платні" функції для ChatGPT
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть нову механіку прицілювання для "нічних операцій"
Флагман Vivo X300 у всій красі: офіційні зображення та характеристики
Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Нові алгоритми обробки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: огляд двох моделей Phantom Ultimate від Devialet
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати