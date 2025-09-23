Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум

Death Stranding Mosquito / Kojima Productions

Хідео Кодзіма показав перший трейлер аніме Death Stranding Mosquito, створене за мотивами світу однойменної гри.

Його представили в межах прямої трансляції до 10-ї річниці Kojima Productions, де і тизер-трейлер загадкового горору OD. З ролика остаточно стало зрозуміло, що проєкт не буде прямою адаптацією. Зате історія розгортатиметься у світі Сема Портера Бріджеса, Фрагіле та інших персонажів, яких ми впізнаємо з ігор.

Аніме включатиме нових персонажів та зосередиться на новому сюжеті. Хоча з самого трейлера Death Stranding Mosquito зрозуміло небагато — ми почнемо грати в ребуси. Ролик поділено на дві частини: під водою та на суші. Відео починається зі сценою під водою, де показано чоловіка з чимось, що прилипло до його обличчя. Це нагадує дивні чорні мацаки, якими він наближається до чогось людського, що важко розгледіти. А вже на суші ми бачимо створіння, схоже на собаку.

У другій сцені чоловік з мацаками бореться з іншим персонажем. Після запеклого протистояння зрештою він наближається до супротивника, до обличчя якого прилипають мацаки. Його очі різко стають білими, що натякає — мацаки здатні якось впливати на свідомість. Зі слів Кодзіми ми дізнаємося, що приставка “Mosquito” (комаха) в назві стосується головного героя, який може смоктати… щось. Не кров, а щось поки що невідоме для нас.

Примітна деталь трейлеру — аніме має незвичний стиль. Його намалювали від руки лініями, які потім складали для анімації. Фонами для Death Stranding Mosquito займається Studio Easter, яка працювала над “Дандаданом”. А от сценарій напише Аарон Гузіковскі (“В’язні”, “Виховані вовками”). На жаль, сам Кодзіма надто зайнятий, щоб самостійно режисувати фільм, тому режисером виступає Хіросі Міямото.

Це не єдині новини по Death Stranding. На трансляції Хідео Кодзіма та режисер Майкл Сарноскі розповіли і про фільм Death Stranding від A24. Стрічка розповідатиме нову історію, а не переказуватиме події ігор. Хоча Норман Рідус волів повернутися до своєї ролі, цього все-таки не відбудеться. Творці кажуть, що відомі персонажі — Сем Портер Бріджес (Норман Рідус), Фрагіле (Леа Сейду) або Мама (Маргарет Кволлі) — не з’являться в епізодичних ролях.

Дати прем’єри аніме Death Stranding Mosquito озвучено не було. Натомість фільм вийде не раніше 2027 року.