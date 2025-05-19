Кодзіма назвав дату виходу фільму Death Stranding — Норман Рідус не проти повернутись

Death Stranding

Хідео Кодзіма приглянув рік релізу для фільму за мотивами Death Stranding, в якому може з’явитися знайоме обличчя — Норман Рідус.

Актор відомий за роллю головного героя Сема Портера Бріджеса в оригінальній грі. Наразі фільм за мотивами гри на ранній стадії розробки. Тому поки існує можливість «застрибнути у вагон» — Норман Рідус виявив бажання зіграти самого себе.

«Якби це був варіант, так, звичайно. Я не знаю, що з цим відбувається, правда? Зараз (фільм) ще на стадії передпродакшну, але так. Так, звичайно», — відповів Рідус на запитання про участь в проєкті.

Але офіційного касту немає, зате над фільмом вже працює режисер Майкл Сарноскі. Виробництво ведеться у співпраці Kojima Productions та студії A24. Якщо уявити, що головну роль дійсно опанує Норман Рідус, то тоді б точно ніхто не міг сказати, що Сем не схожий на ігрову версію.

Хоча невідомо, кого ми побачимо в фільмі — приблизно відомо, коли ми його сможемо подивитися. Хідео Кодзіма каже, що орієнтовно це 2027 рік. Разом з тим він зізнався, що давно хоче зняти фільм, але сам не став сценаристом, бо зосереджений на проєктах і своєму «ігровому заповіті».

«Я виріс на кіно. Режисура була б, певною мірою, даниною цьому. Крім того, я старію, і я б волів робити це, поки ще молодий!» — каже Кодзіма.

Нагадаємо, перша гра Death Stranding стала хітом і вже зібрала понад 20 мільйонів гравців. Продовження — Death Stranding 2: On the Beach — вийде вже 26 червня на PS5. Після неї Кодзіма планує розробити ще одну гру — шпигунський бойовик Physint, який може стати частково кінопроєктом. Окремо варто згадати про інший його експериментальний проєкт — OD для Xbox. Про нього давно нічого не чути, хоча він анонсований ще у 2023 році.

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Джерело: Game Spot / VGC