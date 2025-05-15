Симулятор життя за 30? Хідео Кодзіма хоче створити гру, де персонаж все забуває — якщо ви припиняєте грати

Хідео Кодзіма / Instagram

Виявилося Death Stranding Хідео Кодзіми не найдивніша його ідея — він хоче «прив’язати» гравця до монітора. Свого року він придумав «геймплейний Альцгеймер».

Кодзіма розповів про ідею гри, в якій персонаж забуває навички й інформацію, якщо гравець робить перерву. Гравцям доведеться проходити її без пауз, бо інакше герой забуде елементарні речі. Як стріляти? Хто він такий? Що він тут робить?

«Гравцям довелося б взяти тиждень відпустки на роботі або в школі, щоб грати в неї», — сказав Кодзіма.

Чесно кажучи, гравці 30+ вже живуть у такому режимі. Часта історія, коли розпочинаєш умовну Monster Hunter Wilds або Kingdom Come: Deliverance 2 — а потім зник через роботу, справи, життя, лінь… Через два тижні повертаєшся в гру і починається карнавал пригадувань, що тут і до чого. Інколи забуваєш, як стріляти або іншу комбінацію клавіш/кнопок. Тому, в якомусь сенсі, ми свого роду давно користуємося цією механікою.

Кодзіма також розповів і про протилежну ідею — гру, яка триває дуже довго. Настільки довго, що він сам визнає, що це звучить надто божевільно: «Ніхто б її не купив!».

«Все починається з народження гравця, ти дитина, а потім поступово з часом стаєш дорослим. Якщо ти продовжуватимеш грати в гру, то станеш 70- чи 80-річним старим. Однак у цьому віці ти будеш слабшим, твій зір погіршиться. Коли ти підліток, ти зможеш бігати швидше, але до 60 років трохи сповільнишся», — пояснив Кодзіма.

На фоні цієї концепції згадується бій зі снайпером The End із Metal Gear Solid 3. У цій грі його можна перемогти, якщо просто зникнути на кілька днів — ворог помре від старості. Схожа гра з часом була й у GBA-грі Boktai, в яку було простіше грати на сонці завдяки вбудованому сенсору світла. Вночі або в тіні можливості гравця були обмежені.

Але Кодзіма славиться багатьма іншими дивними ідеями. Наприклад, у 2004 році він хотів зробити гру, яка сама себе знищує після проходження. А ще раніше — у 1980-х — він хотів нанести на дискети гри Snatcher фарбу. Але не просту, а таку, що при нагріванні мала б виділяти запах крові — щоб гравець «відчував» злочини.

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З нещодавніх пограти з часом згадується і Death Stranding 2. Творець хотів зробити функцію, де волосся Сема Портера росте, якщо гравець не заходить у гру. Але цю ідею відкинули, бо не хотіли, щоб Норман Рідус виглядав «некруто».

Це одні з багатьох концепцій, про які режисер Death Stranding 2: On the Beach згадав на фоні роботи над трьома проєктами — Death Stranding 2, OD та Physint. Серед них Death Stranding 2 найближча по релізу, а саме — 26 червня. Розробник придумав і тут незвичну механіку, яка дозволяє уникати сюжетних босів. А саму гру доповнять новими біомами, персонажами і кораблем-базою. До запуску залишилося зовсім трохи, тож Death Stranding 2 «пішла на золото».

Джерело: Games Radar