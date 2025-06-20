Новий фільм Death Stranding від режисера «Виховані вовками» не екранізуватиме гру

Death Stranding / Kojima Productions

Death Stranding вирішила, що стати фільмом недостатньо — тепер Хідео Кодзіма з кіностудією зроблять анімаційну стрічку.

Друга екранізація буде окремою історією в знайомому гравцям всесвіті. Для створення фільму разом співпрацюють Kojima Productions і анімаційна студія Line Mileage. Сценарій пише Аарон Гузіковскі — саме він зробив «Виховані вовками» для HBO Max. На Rotten Tomatos цей антиутопічний серіал зібрав 80% позитивних оцінок.

Анімаційний Death Stranding націлений на дорослу аудиторію. Його створює нова, але досвідчена студія Line Mileage — у ній працюють ті, хто робив «Castlevania», «Blood of Zeus» і «Tomb Raider» для Netflix. Усі їхні попередні роботи мають стиль наближений до аніме, тому цього разу варто очікувати те саме.

«Як завзятий геймер, можу однозначно сказати, що Death Stranding — це найкінематографічніша відеогра, яка спонукає до роздумів, у яку я коли-небудь грав», — каже креативний директор Line Mileage Даніель Домінгес.

Зазначимо, що це вже друга екранізація Death Stranding. Першу робить A24 разом із режисером Майклом Сарноскі — це буде повноформатний фільм з акторами. Навіть Норман Рідус хотів би долучитися до цього проєкту. Обидві стрічки наразі без дати релізу. Кодзіма поки напряму не коментував проєкт, але нещодавно сказав, що хоче «розкрити потенціал кіно». А тим часом вже за кілька днів виходить Death Stranding 2: On the Beach, в якій нові механіки боїв з босами та кораблем-базою.

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Джерело: PC Gamer