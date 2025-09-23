"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом

Постер нового горору OD / Хідео Кодзіма

На честь 10-річчя Kojima Productions геймерам зробили подарунок — Хідео Кодзіма нарешті показав тизер-трейлер своєї нової гри OD. І він звичайно залишає більше питань, ніж відповідей.

Відео починається зі сцени, як невідомий стукає у двері. Дівчина, обличчя якої ми побачимо наприкінці, підбирає карту, яку невідомий протиснув між дверима. Вона її підбирає і зрозуміло, що це завдання. На карті частина напису прихована, тож ми можемо прочитати лише: “Запаліть вогні, щоб вшанувати їхній…”.

Ймовірна головна героїня, яку грає Софія Лілліс, йде крізь кімнату, через вікна котрої видно дощ. Вона підходить до загадкового столика з купою свічок. Він може здатися сентиментальним, але насправді приховує за собою моторошні потойбічні ритуали. Наприклад, вона запалює свічу з фігурою малюка — і в іншій кімнаті починає кричати дитина. Потім жінка запалює чиєсь обличчя — замість воску тече щось схоже на кров.

Сцена завершується, коли несподівано позаду персонажки відчиняються двері. Вона завмирає у страху та починає важко дихати, а в останню секунду — кричати і плакати. Хтось невідомий хапає її за обличчя — можливо якийсь демон чи монстр. Сказати важко, бо увесь трейлер оповитий таємницею.

“Це буде божевільно”, — резюмують користувачі у коментарях.

Помітна особливість трейлеру OD — Кодзіма навмисно приховує багато тексту. Між сценами з’являється текст на чорному фоні, але ключові деталі банально замилені білою лінією. За традицією Kojima Productions, ми отримали більше питань, аніж відповідей. Хто ця жінка? Навіщо вона проводить ритуали? Що то за монстр?

Трейлер OD представив Кодзіма та керівник Xbox Філ Спенсер. Обидва розказали, що в грі використано рушій Unreal Engine 5. Тайтл розмиває межі ігри та фільму, що вже оцінили гравці. У коментарях прямо кажуть, що обличчя жінки одне з найреалістичніших серед відеоігор. Творець підіймає планку після графіки Death Stranding 2, яка вражала не менше.

Дата релізу залишається невідомою. Лише припускаємо, що його доведеться зачекати деякий час — OD анонсували два роки тому. Тож розробка зараз в активній фазі. Нам залишається чекати новий трейлер горору і шукати натяки розробників. Спершу тайтл планувався, як ексклюзив для Xbox, але остання фраза підказує зворотне: “For all Players and Screamers” (“Для всіх, хто грає та волає”).