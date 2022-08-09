Анонсований Meyers Manx 2.0 Electric – електрична реінкарнація того самого дюнного баггі

Компанія Meyers Manx представила повністю електричний “дюнний баггі” Meyers Manx 2.0 Electric і має намір почати його продавати вже наступного року. Оригінальний баггі Meyers Manx був створений у 60-х роках минулого століття Брюсом Мейєрсом, який у 2020 році продав компанію фонду Trousdale Ventures.

Модель Meyers Manx 2.0 Electric може комплектуватися батареєю на 20 кВт/год або 40 кВт/год, у першому випадку запас ходу складе 240 км (150 миль), у другому – 480 км (300 миль). Вага баггі становитиме всього 680 кг із менш ємною батареєю та 750 кг – із більш ємною.

У рух баггі приводиться парою електродвигунів із сумарною потужністю 202 к.с. і крутним моментом 325 Нм. У результаті версія з 40 кВтг батареєю розганяється до 100 км/год лише за 4,5 секунди.

Виробник збирається випустити 50 екземплярів Meyers Manx 2.0 Electric вже у 2023 модельному році та збільшити об’єми серії у 2024 році.

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Ціна новинки поки не озвучується, але розпочати попереднє замовлення обіцяють у рамках Monterey Car Week, яка стартує найближчої п’ятниці.

Нагадаємо, що аналогічну за форматом модель у 2019 році представив німецький автовиробник Volkswagen, новинка одержала позначення ID. BUGGY.

Джерело: Motor1