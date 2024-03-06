Anthropic «забула» згадати в анонсі Claude 3, що порівняла модель із «старою» GPT-4, а не GPT-4 Turbo

Компанія, заснована кількома колишніми співробітниками OpenAI, просувала свою мовну модель, як «кращу за ChatGPT», але є нюанс.

Річ у тім, що Claude 3 переважає лише найпершу модель GPT-4, випущену OpenAI ще рік тому, а не значно потужнішу GPT-4 Turbo, яка у порівняльному аналізі Promptbase таки перемагає конкурентку в кожному тесті.

Somewhat interesting advertising choice from Anthropic, comparing their newly released Claude 3 to GPT-4 on release (March 2023). According to Promptbase’s benchmarking, GPT-4-turbo scores better than Claude 3 on every benchmark where we can make a direct comparison. https://t.co/k3tQEpTxSc pic.twitter.com/W3sRcOud4f — Tolga Bilge (@TolgaBilge_) March 4, 2024

Маркетологи Anthropic натомість вирішили, що в анонсі цього краще не згадувати, зосередившись лише на порівняльних даних стосовно «старого» GPT-4 (зрештою цю «незручну» деталь вони розмістили у примітках до оголошення).

This somewhat inconvenient detail is briefly acknowledged in the footnotes of Anthropic’s announcement:https://t.co/R7PJIcb6Gx pic.twitter.com/Jsxp60qYNk — Tolga Bilge (@TolgaBilge_) March 4, 2024

IT Project Management. Отримайте дієвий набір знань та навичок для роботи на всіх етапах життєвого циклу IT-проекту. Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Приєднатися

Загалом розробники ШІ не вперше вдаються до рекламних трюків, аби просувати свої творіння — раніше Google визнала, що демонстраційне відео Gemini AI було постановочним.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!