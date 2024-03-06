Новини WTF 06.03.2024 о 15:39 comment views icon

Anthropic «забула» згадати в анонсі Claude 3, що порівняла модель із «старою» GPT-4, а не GPT-4 Turbo

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Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

Компанія, заснована кількома колишніми співробітниками OpenAI, просувала свою мовну модель, як «кращу за ChatGPT», але є нюанс.

Річ у тім, що Claude 3 переважає лише найпершу модель GPT-4, випущену OpenAI ще рік тому, а не значно потужнішу GPT-4 Turbo, яка у порівняльному аналізі Promptbase таки перемагає конкурентку в кожному тесті.

Маркетологи Anthropic натомість вирішили, що в анонсі цього краще не згадувати, зосередившись лише на порівняльних даних стосовно «старого» GPT-4 (зрештою цю «незручну» деталь вони розмістили у примітках до оголошення).

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Загалом розробники ШІ не вперше вдаються до рекламних трюків, аби просувати свої творіння — раніше Google визнала, що демонстраційне відео Gemini AI було постановочним.

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