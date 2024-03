Anthropic «забула» згадати в анонсі Claude 3, що порівняла модель із «старою» GPT-4, а не GPT-4 Turbo

Компанія, заснована кількома колишніми співробітниками OpenAI, просувала свою мовну модель, як «кращу за ChatGPT», але є нюанс.

Річ у тім, що Claude 3 переважає лише найпершу модель GPT-4, випущену OpenAI ще рік тому, а не значно потужнішу GPT-4 Turbo, яка у порівняльному аналізі Promptbase таки перемагає конкурентку в кожному тесті.

Somewhat interesting advertising choice from Anthropic, comparing their newly released Claude 3 to GPT-4 on release (March 2023).

According to Promptbase’s benchmarking, GPT-4-turbo scores better than Claude 3 on every benchmark where we can make a direct comparison. https://t.co/k3tQEpTxSc pic.twitter.com/W3sRcOud4f

— Tolga Bilge (@TolgaBilge_) March 4, 2024