Anthropic представила нову модель ШІ Claude 3: перемагає ChatGPT та Gemini

Anthropic, компанія-розробник штучного інтелекту, заснована кількома колишніми співробітниками OpenAI, заявляє, що її нове сімейство моделей штучного інтелекту Claude 3 працює так само добре або краще, ніж конкуренти від Google та OpenAI. На відміну від попередніх версій, Claude 3 є мультимодальною моделлю, здатною розуміти введення тексту та зображень.

За словами компанії, Claude 3 відповість на більше питань, зрозуміє довші інструкції та буде точнішою. Claude 3 може розуміти більше контексту, тобто обробляти більше інформації. У сімействі є Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet та Claude 3 Opus, де Opus є найбільшою та «найрозумнішою» моделлю.

В Anthropic кажуть, що Opus та Sonnet тепер доступні на claude.ai та як API. Haiku вийде незабаром, молодша версія Claude 3, за словами розробників, є «найшвидшою та найекономнішою моделлю на ринку», здатною прочитати щільну дослідницьку статтю з діаграмами та графіками менш ніж за три секунди.

Попередні версії Claude відмовлялися відповідати на деякі нешкідливі підказки, що, на думку компанії, «вказує на брак розуміння контексту». Нові моделі позбавлені цієї вади.

Opus, найбільш просунутий варіант, випереджає конкурентів у всіх проведених компанією тестах (результати у порівняльній таблиці):

Anthropic навчала моделі Claude 3 на основі закритих внутрішніх та сторонніх базах, а також загальнодоступних даних. Нові моделі були навчені за допомогою апаратного забезпечення Amazon AWS та Google Cloud. Обидві компанії інвестували в Anthropic, зокрема, Amazon вклала в компанію $4 млрд. Claude 3 буде доступною у бібліотеці моделей AWS Bedrock та в Vertex AI від Google.

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Джерела: Anthropic, The Verge

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